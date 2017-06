Volendammer Jack Kwakman wint prestigieuze Google-wedstrijd in Dublin

‘Het is de Champions League voor computer-developers’

Het was voor Jack Kwakman een droom die uitkwam. Afgelopen maand kreeg de 35-jarige Volendammer de kans om zichzelf op het hoofdkantoor van Google in Dublin te meten met de beste software-ontwikkelaars in Europa tijdens de zogeheten ‘Google Hackathon’. De werknemer van Abovo Media won de wedstrijd uiteindelijk overtuigend. ,,Ik heb mijn ogen uitgekeken.”

Jack, kun je om te beginnen kort omschrijven wat jouw werk in het dagelijks leven inhoudt?

,,Ik ben werkzaam als senior software engineer. Dat betekent dat je de kern van de software ontwerpt en ook daadwerkelijk bouwt. In feite maak ik de bouwstenen waarop andere ontwikkelaars voortborduren. Ik heb een grote voorliefde voor software development en hacking en heb dus echt van mijn hobby mijn werk weten te maken. En ja, dat betekent dat je heel vaak achter de computer zit.”

Waarom ben jij uitgenodigd voor deze prestigieuze wedstrijd?

,,In februari kreeg ik de kans om als eerste in Europa de Google Mobile Certification te halen. Ik heb dit examen met succes afgerond en kreeg hierdoor de kans om mij bij Google in Dublin te meten met alle computer-developers in Europa die dit toonaangevende certificaat ook hebben behaald. Zo'n wedstrijd noemen ze dus een hackathon.”

Wat is zo’n hackathon precies?

,,In feite is het een ruimte vol computernerds die binnen een vastgestelde tijd een werkend product moeten afleveren. De opdracht is vooraf niet bekend, zodat iedereen gelijke kansen heeft. Zodra de tijd om is, dien je je werk te presenteren aan de Google developers en beslist de jury wie er wint.”

,,Bij het event waren programmeurs aanwezig uit veertig Europese landen. Om het in voetbaltermen uit te drukken, is het de Champions League voor computer-developers. Het is enorm inspirerend om aan zo’n evenement deel te nemen. Je haalt er echt veel uit qua nieuwe inzichten en technieken.”

Hoe verliep de wedstrijd?

,,Ons team bestond uit vier man. Ons voordeel was dat wij alle vier uitblinken in verschillende dingen. Een iemand is gespecialiseerd in design, een ander heeft kennis van user interfaces (hoe werkt een applicatie) en ik was zelf aanwezig voor het hardcore programmeren. Andere teams bestonden puur uit programmeurs, waardoor wij onszelf konden profileren qua werking én uiterlijk van software. Ons product werkte dus goed, maar zag er ook gewoon fraai uit.”

Maar wat heb je precies gemaakt?

,,Dat is vrij technisch, maar ik zal het simpel proberen uit te leggen. Google heeft een nieuw soort website ontwikkeld. Hierbij wordt tijdens het googlen, dus terwijl je nog op Google.com zit, de website op de achtergrond al ingeladen. Daardoor hoeft er dus niets worden ingeladen zodra je op een resultaat klikt en haken er minder mensen af, aangezien ze niet hoeven te wachten op een resultaat.”

,,Daarnaast kun je ook allerlei nieuwe kenmerken toevoegen aan je website die normaal alleen beschikbaar zijn in app-vorm. Zo kun je bijvoorbeeld je website toevoegen als app op je telefoon en een gebruiker hoeft bij bestellingen geen gegevens meer in te vullen, want Google weet wie je bent aan de hand van je Google-account. Alles gaat hier om snelheid en gemak. Alle hordes die je normaal moet nemen (formulieren, langzame laadtijden) zijn weggenomen. De kans dat iemand in het bestelproces afhaakt, wordt dus geminimaliseerd. Wij hebben tijdens de hackaton dus een soortgelijke website gemaakt en gepresenteerd.”

Hoe is het om in Dublin bij het Google hoofdkwartier te programmeren?

,,Het is echt enorm gaaf. Het complex is ontzettend groot en bestaat uit drie grote panden. Er is een zwembad, bioscoop, dokters, tandarts, kinderopvang en echt een gigantische kantine met fulltime koks in dienst. Werken is daar ook meer een manier van leven. Men gaf al aan dat developers vaak tot laat in het pand verblijven, aangezien alle faciliteiten daar aanwezig zijn en men niet echt de drang heeft om naar huis te gaan. Je kijkt daar echt je ogen uit en je hebt niet het gevoel dat je in een werkomgeving zit.”

Waar ben je nu mee bezig?

,,Wij willen nu als Abovo GAPC (Google Advertising Professional Company) gecertificeerd worden. Dat is een certificering waarbij je aantoont alle facetten, dus niet alleen technisch gezien, van het Google product spectrum onder de knie te hebben. Deze aanvraag is een team effort van Mark en Stefan Schilder, Rein Vogel (ook uit Volendam) en mijn eigen persoontje. Je bent dan een primair aanspreekpunt voor bedrijven vanuit Google, aangezien je hebt aangetoond alle kennis te hebben. Deze certificering loopt nu en wij horen binnenkort of dit gelukt is. Zo'n traject duurt een half jaar, dus wij zitten met spanning te wachten op het belletje uit Mountain View California of dit gelukt is.”