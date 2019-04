Het regelen van een uitvaart

Uw eigen uitvaart regelen is allesbehalve de leukste bezigheid, maar dit maakt het niet minder belangrijk. U moet bijvoorbeeld nadenken over de muziek die wordt gedraaid tijdens de begrafenis of welke foto’s moeten worden getoond.

Daarentegen is het ook verstandig om een uitvaartverzekering te regelen. Hiervoor kunt u de site Uitvaartverzekering Vergelijken gebruiken. Deze site heeft de grootste aanbieders van uitvaartverzekeringen meegenomen en vergeleken met elkaar, waardoor u kunt kiezen welke verzekering het beste bij uw wensen past.



De voordelen van een uitvaartverzekering

Voordat u naar uitvaartverzekeringen gaat kijken om uiteindelijk één te kiezen is het handig om te onderzoeken wat de voordelen van zo een verzekering. Het grootste voordeel van een uitvaartverzekering is namelijk dat het de kosten van een begrafenis of crematie geheel of gedeeltelijk dekt. Hedendaags kost een uitvaart rond de 8000 euro, maar met een verzekering zal dit bedrag (gedeeltelijk) veilig gesteld worden. Hierdoor hoeven uw nabestaanden niet voor de kosten op te dragen, maar hoeven zij ook weinig tot niets te regelen. U heeft dit namelijk allemaal al van te voren gedaan, waardoor uw nabestaanden in rust afscheid van u kunnen nemen.

De aangeboden uitvaartverzekeringen

Als deze voordelen van een uitvaartverzekering ervoor gezorgd hebben dat u ook deze zekerheid wil hebben, dan zult u waarschijnlijk gaan kijken naar welke opties er zijn in Nederland. Er zijn verscheidene aanbieders van uitvaartverzekeringen, al gebruikt het eerder genoemde Uitvaartverzekering Vergelijken vijf verzekeringsmaatschappijen op de site. Deze bedrijven heten Yarden, Ardanta, Monuta, Nuvema en DELA. Daarnaast bieden zij verschillende verzekeringen aan, al verschillen deze met name wat betreft het verzekerde bedrag. Ook de betaaltermijnen kunnen verschillen bij de aanbieders. Bij DELA is dit bijvoorbeeld levenslang, terwijl Ardanta tot 80 jaar heeft opgenomen in de uitvaartverzekeringen. Daarnaast kan er nog een verschil zitten in de opties. Sommige aanbieders hebben namelijk in de verzekering opgenomen dat de kinderen van de klant meeverzekerd worden. Yarden is hier een voorbeeld van, terwijl DELA niet hiervoor heeft gekozen. Als u op Uitvaartverzekering Vergelijken kijkt, dan zult u zien de goedkoopste optie is van Yarden. De premie is minimaal €4,08 bij deze uitvaartverzekering, terwijl het verzekerde bedrag op 5000 euro ligt. Aan de andere kant is een verzekering van Ardanta. De premie voor deze optie bedraagt minimaal €8,82, wat aanzienlijk meer is. Het verzekerde bedrag is hierbij wel verdubbeld vergeleken met de goedkoopste variant, wat dus op 10 duizend euro is vastgesteld.