Horeca vraagt begrip voor controles

Het bestuur van KHN Edam-Volendam vraagt haar gasten begrip voor de komende controles op de corona-toegangspas. "Wij zijn ook geen voorstander van alle maatregelen, maar zien ons wel genoodzaakt deze, door de overheid, opgelegde controles uit te voeren" aldus het bestuur.

Een aantal horecaondernemers heeft zich onlangs aangesloten bij de landelijke actie 'vrijheidszone' waardoor de discussie met het gemeentebestuur goed op gang is gekomen. Door in overleg te blijven met het college van B&W en de dienst "Boa's" is het bestuur van KHN Edam-Volendam er van overtuigd dat ook de gemeente de zaken niet verder wil laten escaleren. Er is van beide kanten begrip getoond voor de ontstane situatie en de horecazaken aangesloten bij KHN hopen dan ook dat er door de gasten die de horeca komende weken zullen bezoeken begrip getoond wordt bij controles. De horeca wijst zowel de aangesloten leden als de gasten op hun eigen verantwoordelijkheid in deze. "Wij stellen gastvrijheid voorop maar hebben ook begrip voor gasten die zich vrij willen kunnen bewegen, zonder besmettingsgevaar in een van onze horeca zaken."