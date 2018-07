Informatieavond over aardgasvrije nieuwbouw in PX

In PX vond dinsdagavond van 18.00 tot 20.00 uur een inloopavond plaats waar men terecht kon voor informatie over aardgasvrije nieuwbouw. Er waren verschillende stands waar flyers werden uitgedeeld en met de vertegenwoordigers van diverse partijen en bedrijven kon men in gesprek gaan over de technische aspecten en over de wet- en regelgeving en subsidies rond aardgasvrije nieuwbouw.