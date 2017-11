Informatieavond over ondergrondse doorgang N247 in Broek

De provincie Noord-Holland en de Dorpsraad van Broek organi-seerden dinsdagavond 21 november een inloopavond over de on-derdoorgang van de N247. De avond vond plaats van 19.00 tot 21.30 uur in de Broekerkerk. Er was veel belangstelling voor.

Tijdens deze avond kregen de inwoners van Broek en de regio informatie over de varianten voor een (onder)doorgang in Broek in Water-land. Er werd getoond hoe de inbreng van bezoekers van vorige klankbordgroepen en inloopavonden in de ontwerpen zijn verwerkt.

Ook kregen bezoekers inzicht in hoe de vier ondergrondse en één bovengrondse variant scoren op bereikbaarheid, ruimtelijke kwaliteit, leefbaarheid (fijnstof, geluid), veiligheid, de kosten en risico’s.