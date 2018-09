Vacature

Intertoys

Vanuit onze twee distributiecentra aan de Röntgenweg en Julianaweg in Volendam worden dagelijks al onze winkels in Nederland, België en Luxemburg bevoorraad. Om dit mogelijk te maken werken wij in Volendam met een groep van enthousiaste mensen. Wij zijn op zoek naar gemotiveerde collega’s voor de drukke najaarsperiode: Orderverzamelaars

De gezellige maar ook dure decembermaand komt er weer aan. Ben je op zoek naar een leuke bijverdienste en heb je t/m 31 december tijd vrij? Kom ons dan helpen om de winkels te bevoorraden!

In ons DC liggen de werktijden tussen 06:30 uur en ongeveer 24:00 uur. In principe werken we in 3 dagdelen. Jouw werkrooster wordt in onderling overleg opgesteld. Dat betekent dat de begin- en eindtijden variabel kunnen zijn op basis van jouw mogelijkheden.

Wel vinden wij het belangrijk dat je per week minimaal 2 dagen beschikbaar bent om ingezet te worden.”

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Dhr. José Marta Estepa, tel. 0299-399525,

email: j.martaestepa@intertoys.nl