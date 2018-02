Kantoor van KIVO Plastic Verpakkingen totaal vernieuwd

In de zomervakantie is begonnen met de totale renovatie van het kantoor van KIVO Plastic Verpakkingen aan de Julianaweg. De grootscheepse verbouwing heeft tien weken geduurd. Door Sam Veerman van Wooncentrum Veerman zijn samen met binnenhuisarchitect Patrick Russ de ontwerpen en tekeningen van de nieuwe inrichting gemaakt. Onder leiding van Sam Veerman werd de verbouwing uitgevoerd.

Begin juni zijn de werkzaamheden van start gegaan. Tijdelijk was het kantoor van KIVO toen aan de overkant gevestigd. In de bouwvak volgde de verhuizing, zodat na de vakantie de kantoormedewerkers en directie in een nieuwe ruimte aan het werk konden. Aannemer was Henk Kroon van JWM Bouw. Werkelijk alles is nieuw in het KIVO-kantoor. De indeling is veel ruimer en hierin is transparantie toegepast met glazen wanden. De entree en trapopgang zijn vernieuwd. De balustrade en trapleuning zijn opvallend rood gemaakt. Er is een fraaie balie bovenaan de entree gekomen, terwijl het portiek voor het pand eveneens vernieuwd is.