Wil je graag een kantoorruimte huren? We geven je een aantal handige tips, zodat je precies weet wat je kunt verwachten.

Heb je eindelijk een kantoor gevonden die helemaal voldoet aan jouw wensen en eisen? Dan is het tijd voor de volgende stap: het inrichten van het kantoor. Dit moet namelijk wel helemaal passen bij jouw bedrijf. Het kantoor is namelijk de plek waar jouw werknemers werken, maar ook waar jij klanten ontvangt. Het moet dus wel representatief overkomen. Een trend die we dit moment steeds vaker zien is kantoorinrichting huren. Maar hoe werkt dit eigenlijk?

De kantoorinrichting is het visitekaartje voor het bedrijf

Het inrichten van een kantoor kan een lastige klus zijn. Veel mensen weten niet precies waar ze moeten beginnen en welke kant ze op willen gaan. Wij raden je aan om eens een kijkje te nemen op de website van SKEPP. Dit bedrijf helpt ondernemers aan een kantoorruimte en via de blog houden ze mensen op de hoogte van alle ontwikkelingen wat betreft de kantoorinrichting. Zo kun jij dus als onderneming inspiratie opdoen voor jouw ruimte.

Officeplanner

Om het inrichten van een kantoor een stuk eenvoudiger te maken, raden we je aan om gebruik te maken van de Officeplanner van SKEPP. Dit is een designinrichtingspakket waarmee je jouw kantoor kunt inrichten. Een inrichting wordt binnen één week opgeleverd en je kunt deze op maandbasis huren. Een ander voordeel is dat je de inrichting constant kunt verschuiven, want de meubels zijn niet aard- of nagelvast. Op deze manier behoud je altijd de flexibiliteit.

Designs

Je kunt bij de Officeplanner kiezen uit twee designs: Urban Scandinavian en Urban Industrial. Om de kantoorinrichting te voorzien van een persoonlijke touch kun je daarbij kiezen uit drie afstijlpakketten: colour, botanic en cosy. Onze tip is om eerst van te voren een moodboard te maken met jouw wensen en eisen, want zo kun je eenvoudiger een keuze maken. Neem daarnaast ook zeker even een kijkje op Pinterest en laat je inspireren.