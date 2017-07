Volendams familiebedrijf opent nieuw pand in Purmerend: ‘Ramakers krijgt een eigen identiteit’

KBK bouwt verder aan solide toekomst

Werkelijk niets was aan het toeval overgelaten. Honderden werknemers, relaties en opdrachtgevers waren er afgelopen donderdag getuige van hoe het gloednieuwe bedrijfspand van KBK bouwgroep in Purmerend officieel werd geopend door gedeputeerde Jaap Bond. Het gigantische onderkomen, waarin onder meer dochterbedrijf Ramakers Interieurbouw is gevestigd, staat symbool voor de weg die de Volendamse familieonderneming is ingeslagen. Een weg die moet leiden naar consolidatie van de huidige bedrijfsomvang, verdere optimalisatie van alle werkprocessen en een hoge personeels- en klanttevredenheid.

De feestelijke opening van het nieuwe KBK-pand op bedrijventerrein Baanstee-Oost was een groot succes. Los van het feit dat de ruim zeshonderd aanwezigen urenlang werden vermaakt met eten, drinken en muziek van onder anderen Jan Smit en de 3JS, keken ze massaal hun ogen uit tijdens de rondleiding. Het onderkomen van 3000 vierkante meter staat op een terrein met een totale vloeroppervlakte van 9000 vierkante meter, waar naast Ramakers Interieurbouw ook de materiaaldienst van moederbedrijf KBK bouwgroep zich heeft gevestigd.

Vooral het fonkelnieuwe atelier van Ramakers – sinds 1983 in handen van KBK - sprak veel mensen aan. Het is een luxe en moderne showroom, waar de interieurspecialist de particuliere consumenten wil laten zien wat er zoal mogelijk is op het gebied van meubelmaatwerk, 3D-interieurontwerp, domotica, verlichting, interieur en styling. Met behulp van een ultramoderne Virtual Reality-bril kan de klant in het atelier al het eindresultaat zien. ,,We willen mensen daar echt gaan inspireren”, vertelt directeur Paul Klouwer. ,,De hele beleving van de klant moet bij Ramakers goed zijn. Ze worden hartelijk verwelkomd, krijgen een breed palet aan details en materialen te zien en worden na afloop gebeld hoe ze het hebben ervaren.”

Kompas

Naast het atelier heeft Ramakers ook een nieuwe website en werkbus, waarop het bedrijfslogo prominent is afgebeeld. Al deze stappen zijn onderdeel van de herpositionering van Ramakers als merk. Het dochterbedrijf is al tientallen jaren onderdeel van de KBK bouwgroep, maar is lang niet bij iedereen bekend. Daar wil het vanaf heden verandering in brengen. Broer en directeur Ron Klouwer vertelt over het ontstaan van die koerswijziging: ,,Een paar jaar geleden zijn we begonnen met het opnieuw bepalen van de identiteit van KBK. Wie zijn we nu eigenlijk, waar zijn we echt goed in en waar willen we naartoe? We hebben maandenlang nagedacht over een missie en visie die bij ons passen. Dat hebben we uiteindelijk vertaald in een begrijpelijk businessmodel, uitgetekend op een canvasdoek. Die tekening is nu als het ware de landkaart en het kompas van ons bedrijf. We hebben ook placemats van het businessmodel en bekertjes met onze kernwaarden erop afgebeeld, om het op de werkvloer te laten leven.”

Paul: ,,In dat proces kwamen we dus tevens tot de conclusie dat we meer ruimte nodig hadden om onze ambities te kunnen blijven waarmaken. Ramakers was daar ook onderdeel van. Deze afsplitsing was voorheen gevestigd in ons hoofdkantoor aan de Morseweg en kon niet optimaal zijn vleugels uitslaan. Terwijl het bedrijf enorm veel potentie heeft. Nu het een mooi atelier, veel ruimte en meer een eigen identiteit heeft, zijn we ervan overtuigd dat dit merk veel beter tot zijn recht gaat komen.”

Milieu

Ramakers richt zich zowel op de particuliere als zakelijke markt. Op particulier vlak houden ze zich vooral bezig met exclusieve en hoogwaardige keukens, badkamers, kasten, wonen, slapen en overige betimmering. Op zakelijk gebied focust het zich op de zorg- en medische sector, waarmee het een verlengstuk is van zusterbedrijf KBK MediZorg.

In Purmerend krijgen de specialisten van Ramakers gezelschap van de KBK-materieeldienst. Ook voor dit bedrijfsonderdeel is de verhuizing een grote vooruitgang. KBK beschikt alleen al over 15.000 vierkante meter eigen steigermateriaal, 2885 stuks gereedschap, 17 bouwliften, 45 schaftketen, 35 zeecontainers, 112 personenauto’s, 50 werkbussen, et cetera. Bovendien heeft het familiebedrijf net een nieuwe vrachtwagen aangeschaft met een kraan die tot 34 meter hoogte kan reiken. Paul: ,,De uitvoerders op de bouwplaats kunnen nu middels ons digitale systeem hun materiaal reserveren. Onder meer met die nieuwe vrachtwagen kunnen we de bouwplaatsen vervolgens optimaal bevoorraden en het materiaal ook weer retour halen, zodat we het in Purmerend kunnen keuren en beheren. De verhuizing is al met al een enorme verbetering in efficiëntie, zowel voor ons personeel als voor onze klanten.”

Efficiëntie is een van de sleutelwoorden in de vernieuwde bedrijfsvoering van KBK bouwgroep. Er lopen al twee jaar lang externe partijen rond in het hoofdkantoor in Volendam om te kijken welke processen versneld kunnen worden. Dat gaat overigens niet ten koste van de eigen werknemers. Integendeel. In de afgelopen paar jaar groeide het personeelsbestand van de Volendamse onderneming van 110 tot nu meer dan 200 vaste medewerkers, mede door de overname van de bedrijven Van Westen & Bakker en Konst & Van Polen. Dat eerste bedrijf was vooral gespecialiseerd in medische zorghuisvesting en heet nu KBK MediZorg. Konst & Van Polen draagt inmiddels de naam B2 Restauratie.

Ongeveer vijftig procent van KBK bouwgroep bestaat uit werknemers uit eigen gemeente. De oprichters Klaas de Boer en Klaas Klouwer begeleiden momenteel onder meer de realisatie van de eigen bouwwerken die als onderkomen dienen voor KBK zelf. Klaas en Klaas zijn nog steeds van grote waarde voor het bedrijf.

Duurzame partnerships

Tijdens de economische crisis nam de omzet van KBK bouwgroep ieder jaar toe met gemiddeld twintig procent, tot 74 miljoen euro over het afgelopen jaar (zie grafiek). Uiteraard met bijbehorende gezonde winstmarges. ,,Het is met de huidige omvang van KBK in principe mogelijk om deze omzet nog een aantal miljoenen verder op te schroeven. Aanbestedingen doen we steeds minder en de projectomvang wordt weer wat groter”, haakt hoofd financiën Jan Bond in.

Paul: ,,We investeren steeds meer in duurzame partnerships met opdrachtgevers. In Amsterdam hebben we nu bijvoorbeeld tienjarige contracten met woningcorporaties.”

Ron: ,,We blijven wendbaar tussen nieuwbouw, renovatie, onderhoud en onze specialismes. Die veelzijdigheid aan diensten heeft er onder andere voor gezorgd dat we de crisis zijn doorgekomen en altijd zwarte cijfers hebben geschreven sinds de oprichting in 1979.”

Paul: ,,We willen nu vooral inzetten op het consolideren van de huidige bedrijfsomvang, het versnellen van de bedrijfsprocessen en uiteraard het tevreden houden van onze collega’s, de onderaannemers en de eindgebruiker. Dat is het streven.”

Ron besluit: ,,We zijn zeker nog niet waar we willen zijn, dat zeggen we eerlijk. Maar samen werken we wel keihard om daar zo snel mogelijk te komen.”

KBK-hoofdkantoor in Volendam ondergaat metamorfose

Naast de opening van het nieuwe bedrijfspand in Purmerend is KBK bouwgroep ook druk bezig met de renovatie en nieuwbouwuitbreiding van het hoofdkantoor aan de Morseweg in Volendam. De gevel en installaties worden compleet vernieuwd (zie foto), waardoor het aanzicht enorm verbetert.

Daarnaast stijgt het aantal werkplekken van ongeveer 60 naar 165 en komt er een splinternieuwe showroom in het pand. In de nieuwe situatie is er nog een aantal werkplekken over, met het oog op de toekomstige groei. Verder komt er ook een sportschool, waar af en toe groepslessen worden gegeven door een trainer om het welzijn van de werknemers te verbeteren. Tot slot wordt het pand goed geïsoleerd en onder meer voorzien van een warmtepomp en zonnepanelen, waardoor het als eerste bedrijf in de gemeente energieneutraal gaat functioneren. KBK bouwgroep verwacht eind 2018 klaar te zijn met de bouwwerkzaamheden van het hoofdkantoor.

KBK zet zich in voor goede doelen

Tijdens de officiële opening van het nieuwe KBK-bedrijfspand in Purmerend werd tevens aandacht besteed aan Stichting CarMar (www.stichtingcarmar.nl). Deze organisatie heeft het doel om een thuis te creëren voor mensen met een visuele of verstandelijke beperking.

De gebroeders Klouwer vroegen de aanwezige mensen tijdens hun speech om desgewenst een schenking te doen aan dit bijzondere goede doel. KBK bouwgroep heeft zelf ook een financiële bijdrage geleverd en zal het totaalbedrag uiteindelijk door middel van een cheque overhandigen aan Stichting CarMar. Het totaalbedrag wordt volgende week in de Nivo bekend gemaakt.

Zo komt KBK bouwgroep vaker met mooie initiatieven, nog los van de vele sponsorprojecten. Vorig jaar met Kerstmis doneerden ze het geld dat ze normaal gesproken besteden aan relatiegeschenken nog aan de voedsel- en speelgoedbank in Amsterdam en ouderen in zorghuizen. Met een groep collega’s voerden ze zelf ook vrijwilligerswerk uit bij de voedselbank en op oudejaarsdag bakten ze oliebollen en deelden ze glühwein uit bij een zorghuis in Purmerend. Ron Klouwer: ,,Daar hield iedereen een goed gevoel aan over.”

V.l.n.r. Directeurs Ron en Paul Klouwer, gedeputeerde Jaap Bond en zanger Jan Smit. Laatstgenoemde zorgde samen met de 3JS voor de muzikale omlijsting van de officiële opening.

Foto vanaf dak: In totaal waren er ruim 600 mensen aanwezig bij de feestelijke opening van het gloednieuwe bedrijfspand van KBK bouwgroep in Purmerend.

Foto Artist Impressie: KBK bouwgroep verwacht eind 2018 klaar te zijn met de bouwwerkzaamheden aan het nieuwe hoofdkantoor, naar een ontwerp van Kuiper & Steur Architecten, in Volendam.