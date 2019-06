Kerremus CD 2019 wil de ‘bandjessound’ behouden

Vanaf zaterdag ligt hij weer in de winkels; de nieuwe Kerremus CD. ,,Ieder jaar is het weer een uitdaging om het album in juni af te krijgen”, aldus medeorganisator Joop Bouwman. ,,In mei moet alle muziek opgenomen zijn en in de maanden daarvoor hebben Jan Koning en ik dus de taak om alle artiesten alvast in kermissferen te brengen. Tegenwoordig weten de meeste mensen met een idee voor een liedje ons zelf te vinden, maar om dan gelijk opnames te gaan plannen, vinden sommigen lastig. En dat is natuurlijk te begrijpen. De personen die in januari alweer zin hebben in kermis zijn waarschijnlijk op één hand te tellen.” Joop Bouwman, die zelf jarenlang frontman van Trammeland en daarvoor Ad Fundum is geweest, is ervan overtuigd dat de Kerremus CD 2019 over een aantal evergreens beschikt.

Door Kevin Mooijer

Het album opent ijzersterk met de nieuwste ode aan Volendam van Kees Tol en Mell als de Oardegaitjes. ,,Na hun hit van vorig jaar was het afwachten of het om een eenmalig iets ging, maar we zijn blij te kunnen melden dat de Oardegaitjes weer van de partij zijn. Het is moeilijk om er nummers uit te pikken, dus laat ik het zo zeggen; van a Million Shoes tot Peppino en van de Grijpers tot 3G’s met Jack Kroon. Er staat voor ieder wat wils op de Kerremus CD 2019.”

‘We bieden de

Kerremus

CD aan op een USB stick,

die tevens dient als bieropener’

Voor deze editie is de organisatie teruggegaan naar de basis. ,,Het oorspronkelijke idee - zes jaar geleden – was om een album met een bandjessound te maken. Jan en ik waren allebei al wat jaren actief in de muziekwereld van Volendam en we merkten dat er behoefte was aan een nieuw soort kermisliedjes. Destijds bestond het grootste deel van kermisliedjes uit vriendengroepensound. Begrijp me niet verkeerd, die sound kan een succesformule voor een kermisnummer zijn. Echter, een heel album met dezelfde sound was niet iets waar wij achter stonden. We besloten de Kerremus CD op te richten om meer diverse stijlen ten gehore te kunnen brengen, met als eis dat het bandjesgevoel zou leven op het album. Als ik terugkijk naar de afgelopen zes jaar kan ik concluderen dat we daar zeker in geslaagd zijn. Het overgrote deel van de liedjes is ingespeeld door live muzikanten.”

Toch vonden Joop en Jan het tijd om de focus meer op die eis van zes jaar terug te leggen. ,,Wanneer een carnavalsnummer of een feestnummer in Amsterdamse stijl door live muzikanten wordt ingespeeld, blijven dat toch feestnummers met een pompende bas. En dat is prima, alleen vinden wij het ook belangrijk om liedjes op het album te zetten die gedraaid kunnen worden voordat het grote feest losbarst. Akoestische liedjes, Ierse liedjes, reggae liedjes en zelfs een cover van Queen met Volendamse tekst dragen daaraan bij. Het album is nu een perfecte mix van verschillende gezellige liedjes door uiteenlopende artiesten.”

Een veelgehoorde opmerking aan het adres van de Kerremus CD is dat mensen vaak geen CD-speler meer hebben. ,,Dat is het probleem waar de hele muziekwereld mee te maken heeft. Vorig jaar hebben we een klein onderzoek gedaan naar de behoeften van een aantal van onze vaste fans. Daar is uitgekomen dat we vanaf dit jaar ook een USB-stick met daarop de Kerremus CD aanbieden. De USB stick – die tevens dient als bieropener – beschikt over een klein boekje met een QR-code. Wanneer deze code gescand wordt, krijgt men het boekwerk met daarin alle teksten, foto’s en sponsoren in beeld.”

Vanwege de technologische ontwikkelingen de afgelopen jaren beschikken de nieuwste auto’s ook niet meer over CD-spelers. ,,We vinden het belangrijk dat mensen de Kerremus CD mee kunnen nemen op vakantie. Lekker in de auto of in het vliegtuig de liedjes alvast oefenen en je geestelijk voorbereiden op de kermis.” De introductie van de USB stick lijkt het CD-speler probleem op te lossen. ,,De meeste mensen, vooral jongeren, spelen hun muziek af via streamingdiensten als Spotify. We zijn ons ervan bewust dat dit voor ons ook de volgende stap is. Onze liedjes moeten in de kermis-playlists komen te staan. Het enige probleem is dat, wanneer we ervoor kiezen om alles alleen nog online uit te brengen, dit project ons geld kost.”

Joop en Jan werken jaarlijks maanden om de Kerremus CD weer op de planken te krijgen. ,,We hoeven er niks aan te verdienen, maar geld meenemen zou ook niet nodig hoeven zijn. Uiteraard werken wij op vrijwillige basis, maar ingehuurde muzikanten moeten betaald worden, de CD moet gedrukt worden, het album moet gemasterd worden, het boekje moet gemaakt worden, we geven een jaarlijks feest voor alle medewerkers en zo zijn er nog wel een aantal zaken die een hoop geld kosten. Met dank aan een aantal gulle sponsoren kunnen we het project in leven houden.”

De grootste ambitie van de Kerremus CD organisatie is dan ook om te blijven bestaan in deze moeilijke tijd voor kleine studio’s. ,,We kunnen enorme doelstellingen gaan roepen, maar het blijven bestaan van de Kerremus CD is voor de komende jaren uitdaging genoeg. Gelukkig hebben we nog steeds de drive dat we het veel te leuk vinden om te stoppen. De eerste ideeën voor de Kerremus CD 2020 staan al op papier!”

Op vrijdag van de derde week van de bouwvak staat de Kerremus CD met entourage live in de Brugstraat en op maandag van kermis in de St. Jozef.