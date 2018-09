Kinderopvang Berend Botje weer ‘Beste kinderopvang van Nederland’!

Voor de tweede keer op rij is Kinderopvang Berend Botje uitgeroepen tot ‘Beste kinderopvangketen van Nederland’. Vrijdag 14 september werden de winnaars van deze landelijke verkiezing bekend gemaakt. De kinderopvangorganisatie uit Zwaag scoorde een 8,9 en won!

De Kinderopvang Awards is een initiatief van onder andere Tevreden.nl (het grootste gespecialiseerde onderzoeksbureau van Nederland). De winnaar wordt gekozen op basis van onder andere de beoordeling van klanten. De afgelopen periode konden zij hun kinderopvangorganisatie beoordelen via een internetstemming. De klanten van Berend Botje gaven de organisatie gemiddeld een 8,9. Ook het kinderdagverblijf van Berend Botje in Enkhuizen scoorde zeer goed. Met het cijfer 9,5 behoort dit kinderdagverblijf tot de top 3 kinderopvanglocaties van Noord-Holland.

Trots

Pedagogisch directeur Gaby Alberts: ‘Deze prijs is een prachtige waardering voor al onze medewerkers. Hun inzet, enthousiasme en liefde voor de kinderen wordt zo nog eens extra beloond. Wij zijn ontzettend trots op onze teams! Zonder hun had dit ons niet gelukt! Ook zijn we onze klanten dankbaar voor hun stem en waardering.’