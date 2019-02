Koop en verzeker verstandig een tweedehands auto!

"Steeds minder tweedehands auto's worden er verkocht!" In het jaar 2018 zijn er veel minder tweedehands auto's verkocht als in 2017. Volgens AutoTrack bleek dat 1,8 auto's van eigenaar zijn gewisseld. Een nieuwe auto kopen is lang niet voor iedereen te betalen. Een tweedehands auto kopen is voor veel mensen de slimste oplossing. Populaire automerken zijn Volkswagen, Opel en Peugeot. Men dient goed rekening te houden met de onderhoud van de auto. Hoe ouder de auto, hoe meer onderhoud deze nodig heeft. Daarbij is het belangrijk dat de auto altijd goed onderhouden heeft. Controleer altijd of de auto genoeg beurten heeft gehad. Bij veel auto's is het noodzakelijk om bepaalde onderdelen om de zoveel tijd te vervangen. Probeer altijd zo goed mogelijk de kosten in te schatten!

"Let goed op bij de aanschaf van een tweedehands auto!" Belangrijk bij het kopen van een tweedehands auto is de staat van de auto. Onderzoek altijd vooraf wat de autoverzekering kost. Kies voor enkel een wettelijk verplichte WA-verzekering of aanvullende beperkte of volledige cascoverzekering. Afhankelijk van je wensen en budget kun je de auto aanvullend verzekeren. Aangeraden wordt om een aantal van 0 tot 5 jaar volledig casco te verzekeren. Een auto van 6 tot 10 jaar beperkt casco. Auto's ouder dan 10 jaar wordt enkel WA aangeraden.

"Kies voor de juiste verzekering!" Wanneer men erg afhankelijk is van de auto is het verstandig een hogere dekking te kiezen. Wanneer men weinig geld achter de hand heeft is dit ook verstandig. 'Vergelijk goed de verschillende autopremies, voordat je begint met een autoverzekering afsluiten. Veel verschil zit er onderling in de prijzen van de verzekeringen. Vergelijken loont zeker! Wegenbelasting dient betaalt te worden over alle auto's jonger als 40 jaar. De wegenbelasting is afhankelijk van: gewicht, brandstof, vervuiling en provincie. Wegenbelasting berekenen online is eenvoudig. Betaal niet meer dan nodig is!