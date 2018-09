Vacature

Kras Reycling

Voor onze locatie in Volendam zijn wij per direct op zoek naar Medewerk(st)er Sortering

Wie zijn wij?

Kras Recycling B.V. is een familiebedrijf die al ruim 65 jaar actief is in de recycling van papier, karton, folies en kunststoffen. Kras is internationaal actief en toonaangevend in deze dynamische

en snel veranderde industrie. Een uitgebreid profiel van ons bedrijf vindt u op onze internetsite

www.kras-recycling.com

Wat ga je doen?

Samen met je collega’s scheidt je diverse soorten plastic van elkaar welke op een lopende band aan je voorbij komen. Jouw collega’s beneden zorgen voor verdere verwerking van het plastic tot transportklare balen.

Er wordt in ploegen gewerkt en deze zijn als volgt:

Ploeg 1 06.00 tot 09.00 uur

Ploeg 2 09.00 tot 12.00 uur

Ploeg 3 13.00 tot 16.00 uur

In overleg met de planning kan je aangeven welke ploegen jij graag ingezet wil worden.

Wat vragen wij?

- Flexibel ingesteld

- Aanpakker die bij voorkeur meerdere ploegen beschikbaar is

Wat bieden wij?

- Goede (secundaire) arbeidsvoorwaarden

- Marktconform salaris

- Een prettige werksfeer in een jong team met leuke collega’s

Kom jij ons team versterken en ga je samen met ons de uitdaging aan?

Meer weten over de vacature? Benieuwd hoe een gemiddelde werkdag er uit ziet of gewoon vrijblijvend kennis komen maken? Neem dan even contact op met onze HR Functionaris op

06-303 69 223

Jouw sollicitatie en cv kan je mailen naar:

Jvanligten@kras-recycling.com of sturen naar

Kras Recycling B.V.

T.a.v. Jessica van Ligten

Postbus 251

1130 AG Volendam