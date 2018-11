Lange afstandslijn volledig gereden met elektrische bussen

Woensdagmiddag werd de officiële ingebruikname van de elektrische bussen op lijn 316 tussen Amsterdam en Edam-Volendam gevierd. EBS verduurzaamt zo als eerste een lange afstandslijn in het streekvervoer. Het is een wereldprimeur: Voor het eerst wordt een lange afstandslijn volledig gereden met elektrische bussen. EBS verduurzaamt deze lange afstandslijn van diesel naar groene elektriciteit. In het Vergadercentrum aan de Schepenmakersdijk volgden toespraken.

Vijf heren drukten samen op de knoppen, als feestelijke opening en ingebruikname van de elektrische bussen. Dit gebeurde bij het busstation in Edam. Daarna volgde nog een kennismakingsritje met de Zero Emissie-bus door onze gemeente. Al vanaf maandag 10 september heeft EBS tien elektrische bussen in bedrijf. Deze rijden op de route 316 tussen Amsterdam en Edam-Volendam.