Een kapot beeldscherm of defecte laptop? Reparatie Volendam heeft vrijwel altijd een oplossing

‘Liever iets duurder en dan écht goed in plaats van andersom’

De mogelijkheden met smartphones en tablets zijn tegenwoordig onbegrensd, maar zo’n mobiel apparaat hoeft maar één keer verkeerd te vallen en het beeldscherm is kapot. John de Ruijter van Reparatie Volendam biedt in dat geval een uitweg. Op zijn werkplek aan de Julianaweg – tegenover Noppes - repareert hij telefoons, tablets, laptops, computers van bijna alle merken en modellen. Inclusief Macbooks en iMacs. ,,Er is vrijwel altijd een oplossing te vinden.”

Zowel bedrijven als particulieren weten Reparatie Volendam goed te vinden. Ook tijdens het interview wordt eigenaar John om de haverklap gebeld door klanten die hun telefoon, tablet of laptop willen laten repareren. ,,Ik hou alleen van spullen van topkwaliteit en wat dat betreft ben ik in Volendam aan het juiste adres”, opent de toegankelijke ondernemer het gesprek. ,,Er zijn in dit vak helaas veel mensen die kwaliteit uit het oog verliezen, omdat ze de goedkoopste willen zijn. In het geval van een nieuw beeldscherm voor je smartphone krijg je er dan vrijwel altijd een minderwaardig product voor terug. De helderheid is vaak niet op orde, de gevoeligheid is niet honderd procent en soms laat het scherm ook gewoon los.”

John baalt daarvan. ,,Het is gewoon niet goed voor de klanttevredenheid. Bij mij betaal je een paar tientjes meer dan bij een prijsvechter, maar dan heb je wel een goed nieuw beeldscherm en topservice. Mocht er naderhand alsnog wat mee zijn, kom dan gewoon terug. Er zit zes maanden garantie op mijn reparaties.”

Snelle werkwijze

De 30-jarige geboren Edammer, die al zo’n 22 jaar in Volendam woont, heeft relatief snel naam gemaakt in ons dorp. Hij opende in mei 2014 zijn eerste werkplek in de Marconistraat en verhuisde in maart dit jaar naar zijn nieuwe pand aan de Julianaweg, om beter vindbaar en bereikbaar te zijn. Het voordeel van zijn werkwijze is dat de meeste reparaties aan smartphones binnen een half uurtje klaar zijn. Dat betekent dat klanten er gewoon op kunnen wachten en snel weer met een werkend toestel de deur uitlopen. ,,Voor de iPad en sommige andere apparaten kan het iets langer duren, maar dat laat ik altijd weten voordat ik met de reparatie start”, vertelt John. ,,Meestal is het dezelfde dag klaar. Alleen bij drukte kan het uiteraard wat meer tijd in beslag nemen. Ik raad zelf aan om van tevoren even te bellen voor een afspraak of mij alvast te vertellen met welk probleem je langskomt, zodat ik rekening kan houden met de onderdelen die ik nodig heb. Des te sneller heb je weer een werkend toestel.”

Waterschade

John benadrukt dat een smartphone of tablet in veel gevallen nog gemaakt kan worden tegen een redelijke prijs, ook al lijken ze soms echt defect. ,,Daar komt bij dat veel verzekeringen de schade aan een smartphone of tablet dekken wanneer deze bijvoorbeeld thuis is gevallen.”

‘Leg je toestel bij waterschade

niet in rijst of

speciale waterschadekits,

maar kom zo snel mogelijk langs’

Ook in het geval van waterschade is een smartphone of tablet vaak nog te redden, mits er snel wordt gehandeld. ,,De verleiding is groot om in zo’n geval toch nog even te kijken of het apparaat werkt”, weet John. ,,Daarbij is het grote gevaar dat er kortsluiting ontstaat, waardoor er van alles in het toestel kapot gaat. Het beste is om het apparaat met rust te laten, indien mogelijk de batterij eruit te halen en snel naar de reparateur te gaan. Leg het niet in rijst of speciale waterschadekits die verkrijgbaar zijn, want op deze manier wordt alleen het vocht aan de buitenzijde aangetrokken.”

Reparatie Volendam biedt een waterschadebehandeling aan, waarbij het toestel aan de binnenkant wordt schoongemaakt met een speciale reiniger. John: ,,Alleen op deze manier kan verdere schade worden voorkomen en is de kans op een werkend toestel het grootst. Na de behandeling, die 40 euro kost, wordt getest of alles nog werkt en wat er eventueel vervangen moet worden.”

Kernpunten

Hoewel Reparatie Volendam in tachtig procent van de gevallen wordt ingeschakeld voor schade aan smartphones en tablets, is het bedrijf van John ook het adres voor computeronderhoud, enkele accessoires en advies op maat. ,,Wat momenteel ook populair is, is het plaatsen van een SSD in de iMac”, tipt de computerexpert. ,,Een SSD is een harde schijf bestaande uit chips die de iMac tot wel vijf keer sneller kan maken. Hierdoor kan een wat oudere iMac wat snelheid betreft weer jaren mee.”

Zijn pand aan de Julianaweg is van maandag tot en met vrijdag geopend tussen 9.30 uur en 17.30 uur en op afspraak opent hij zijn deuren ook ’s avonds en in het weekend. Voor mensen in de wijde omgeving die niet de mogelijkheid hebben om langs te komen, heeft Reparatie Volendam een haal- en brengservice. ,,Ik wil de komende jaren rustig doorgroeien, maar zal daarbij nooit mijn kernpunten uit het oog verliezen”, verzekert John. ,,Liever iets duurder en dan écht goed in plaats van andersom.”

Reparatie Volendam

Julianaweg 192-C

1131 DL Volendam

Telefoon: 0299-705550

WhatsApp: 06-43884732

E-mail: info@reparatievolendam.nl