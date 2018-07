Mister IBEV (Alfred de Jong) neemt afscheid

Woensdagavond vond in de Runderkamp Lounge van het Kras-stadion de Algemene Ledenvergadering van de IBEV (Industrie & Bedrijvengroep Edam-Volendam) plaats. Deze vergadering stond vooral in het teken van het aftreden van voorzitter en IBEV-icoon Alfred de Jong.

Hij is sinds kort actief als voorzitter van de lokale CDA-fractie. Vanwege mogelijke belangenverstrengeling was hij helaas genoodzaakt zijn IBEV-taken neer te leggen. Alfred was sinds 22 december 1993 (dus bijna 25 jaar) lid van het IBEV-bestuur. Eerst als secretaris en na 7 jaar werd hij tot voorzitter gekozen. Na de behandeling van de vaste agendapunten, was er een toespraak van Alfred de Jong, waarin hij terugblikte op 25 jaar IBEV. Bloemen en een bronzen beeldje werden aan Alfred gegeven, die in een “Mister IBEV”-shirt gestoken werd, waarna lovende woorden gesproken werden.