Nederlands bobslee team heeft geen hoofdsponsor meer

Holland Casino is, of was beter gezegd, de hoofdsponsor van het Nederlandse bobsleeteam.

Holland Casino heeft bekend gemaakt dat ze het bobsleeteam niet langer meer financieel steunen. Het nieuws komt redelijk onverwachts, het leek er namelijk echt op dat de samenwerking tussen Holland Casino en het bobsleeteam werd doorgezet. Toch heeft Holland Casino op het laatste moment afgezegd en moeten het bobslee team op zoek naar een andere sponsor.

Holland Casino is het enige casino in Nederland waar je casino spellen zoals blackjack en roulette kan spelen met een echte dealer. Het casino heeft veertien vestigingen in Nederland en krijgt jaarlijks bijna zes miljoen bezoekers.

Trainen voor de wereldbekerwedstrijden

Het bobsleeteam zou over een aantal weken vertrekken naar Amerika voor een trainingskamp. Doordat Holland Casino de sponsoring van het team heeft stopgezet, kunnen de heren ook niet naar Amerika. Nu zul je vast denken, dan blijven ze toch lekker in

Nederland? Dat is helaas niet mogelijk. In Nederland is er namelijk geen bobsleebaan waar de heren kunnen trainen. Ze zijn daarom genoodzaakt om voor trainingskampen naar het buitenland te vertrekken. Dit kunnen ze natuurlijk niet allemaal zelf bekostigen en daarom zijn de heren ernstig op zoek naar een nieuwe hoofdsponsor. Het Nederlandse bobsleeteam is nog steeds van plan om deel te nemen aan de wereldbekerwedstrijden. De eerste wedstrijd is al snel, namelijk in december en vindt plaats in Letland.

Holland Casino meldt aan de media dat ze nog niet weten wat ze gaan doen op sponsorgebied. Ze weten nog niet met wie ze in de toekomst in zee gaan. Ze willen het team ook de mogelijkheid geven om op zoek te gaan naar een nieuwe sponsor.