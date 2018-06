“Nieuw wonen met Zorg” in de Broeckgouw

Woensdagmiddag ondertekenden de wethouders Albert Koning en Vincent Tuijp (gemeente Edam-Volendam), wooncorporaties Wooncompagnie (Stefan van Schaik) en De Vooruitgang (Fred de Boer) en Monique Cremers namens zorgorganisatie De Zorgcirkel.

Dde samenwerkingsovereenkomst moet in 2020 leiden tot de realisatie van 40 tweekamerappartementen Beschermd Wonen, een 60-tal driekamerappartementen Wonen met een Plus en een wijk-ontmoetingsruimte van 150 m2 in de wijk De Broeckgouw in de gemeente Edam-Volendam. Dit complex wordt gebouwd op het nog lege veld aan de Wieringenlaan tussen de appartementenflat De Wierde (van de Wooncompagnie) en het woning- en appartementencomplex van De Vooruitgang.