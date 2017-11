Nieuwbouw in Volendam en uitbreiding in Edam Klaas Puul

De omvang van het nieuwe bedrijfspand van Klaas Puul aan de Hyacintenstraat komt steeds meer in beeld. De opbouw van de staalconstructie is in volle gang. Ook in Edam wordt volop gewerkt aan de uitbreiding van het pand van Klaas Puul B.V. De bouw van de uit-breiding is daar al op het hoogste punt beland.

Het nieuwe bedrijfspand in Volendam beslaat een oppervlakte van 5.506 vierkante meter en wordt gespecialiseerd in koelverse producten. De huidige ontdooi- en kookfaciliteiten zullen straks verhuizen naar Edam, waar tegelijkertijd 2.000 vierkante meter wordt gebouwd.

In 2018, als Klaas Puul B.V. vijftig jaar bestaat, zullen de nieuwbouw-projecten op feestelijke wijze worden opgeleverd.