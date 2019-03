Oefening door duikteam Veiligheidsregio in sluis van Edam

Donderdagmiddag vond een oefening plaats met vijf duikers van het duikteam Veiligheidsregio Zaanstreek/Waterland. Enkele brandweerwagens waren bij de Edamse sluis aan de Zeedijk geparkeerd en veel (duik)materieel werd gebruikt bij deze oefening.

Onder andere de stroming van het water in de sluis werd gemeten en uitgetest door de duikers. Van de bodem werden ook verschillende spullen naar boven gehaald. Op gezette tijden vinden er gezamenlijke oefeningen plaats door de brandweer en het duikteam van de Veiligheidsregio. Donderdag was het in Edam te doen en de week ervoor werd een duikoefening gehouden in de haven en de sluis van Monnickendam. Bij deze oefening waren ook vrijwilligers van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij present.