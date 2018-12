Ongekend aanbod vuurwerk in Edam-Volendam

Vrijdagmorgen is de verkoop van vuurwerk van start gegaan. In Edam is de verkoop bij Multimate, waar aan de achterzijde van de doe-het-zelf-zaak een grote ruimte ingericht is voor de vuurwerkverkoop. Hier worden tevens oliebollen uitgedeeld. Ook bij Tuincentrum ‘t Lokkemientje is er een groot aanbod aan (sier)vuurwerk te koop.

In Volendam is de vuurwerkverkoop bij Ton Koning Tweewielers aan de Julianaweg met een gigantisch aanbod en de souvenirwinkel van Jonk-Keizer aan de Haven is omgebouwd tot één grote vuurwerkzaak. De verkoopdagen van vuurwerk zijn op vrijdag, zaterdag en maandag. Het vuurwerk mag alleen op Oudejaarsdag en tijdens de jaarwisseling ontstoken worden. Maar of iedereen zich er aan houdt dat is de vraag.