Op zoek naar de juiste relatiegeschenken? | Maxilia.nl

Op zoek naar de juiste relatiegeschenken

Relatiegeschenken zorgen er voor dat jouw bedrijfsnaam onder de aandacht wordt gebracht, maar tegelijkertijd bedank je je klanten voor bijvoorbeeld een goede samenwerking, of de goede resultaten die zijn behaald. Relatiegeschenken met jouw bedrukte logo erop doen het goed voor de brand awareness, want wanneer deze producten in het openbaar worden gebruikt en een andermans oog valt op dit logo, dan draagt dit bij aan een bekender merk. Potentiële klanten kunnen hier dus ook door bereikt worden. Deze bedrukte producten kunnen niet alleen dienen als relatiegeschenk, ook voor de interne medewerkers. Wanneer elke werknemer bijvoorbeeld een eigen laptoptas heeft en ze in het openbaar verschijnen, zal dit ook bijdragen aan de merkbekendheid.

Online relatiegeschenken bestellen

Tegenwoordig kunnen veel producten gebruikt worden als relatiegeschenk, zolang je maar je logo er op laat drukken, zodat het op marketing en sales gebied ook nog wat bijdraagt. Een bedrukte pen of een notitieblok is er niks meer bij. Relatiegeschenken zijn bijvoorbeeld verkrijgbaar in tassen, pennen, drinkwaren maar bijvoorbeeld ook verschillende gadgets en producten voor in je vrije tijd. Het is altijd leuk om je klanten even een klein geschenk te sturen, om de klant relatie te versterken en hopen dat de klant ook klant blijft, maar daarnaast ook dat zij mondeling iets vertellen over jouw bedrijf in de hoop dat je daardoor ook nieuwe klanten krijgt. Zet je klant dus even in het zonnetje met een relatiegeschenk, wat voor jou een kleine moeite is om te bestellen, want dat kan gewoon gemakkelijk online.</p>

Relatiegeschenken met eigen logo

Bij Maxilia kan je bidons bedrukken met jouw logo. Dit is handig wanneer iemand veel sport, zodat ook in de sportschool jouw merknaam te zien is. Maar buiten de bidons zijn er veel verschillende waterflessen te bestellen, zoals bijvoorbeeld een dopper. Dit is een erg bekend product wat iedereen eigenlijk wel wil hebben, dus daar kan je iedereen wel blij mee maken. Deze doppers kunnen overal worden gebruikt en niet alleen specifiek in de sportschool. Op openbare plekken zoals in de trein naar het werk toe je dopper tevoorschijn halen kan al een groot verschil maken. Daarbij heb je natuurlijk een fijne nieuwe drinkfles die je zelf misschien minder snel aanschaft. Met het bedrukken van het product met een logo wordt het een wat persoonlijker geschenk en zal de klant je niet snel vergeten.</p>