Opening EXPO Dijk in Uitvoering

Dinsdag 2 oktober openden hoogheemraad Kees Stam en de burgemeester van Waterland Luzette Kroon, samen met Frenky van Zanten en Guido Koolhaas namens de directie van de Alliantie, het informatiecentrum van de Markermeerdijken in het projectkantoor van de Alliantie Markermeerdijken in Katwoude.

De EXPO over de dijkversterking is gehuisvest in het projectkantoor van de Alliantie aan de Hoogedijk 1d in Katwoude. Tot aan de start van uitvoering is de EXPO open voor bezoekers op woensdag en vrijdag tussen 09.00 en 17.00 uur. Groepen kunnen een afspraak maken door een e-mail te sturen naar Expo@markermeerdijken.nl . Wat er met de Markermeerdijken gaat gebeuren, hoe en waar kan men tijdens de expositie EXPO Dijk in Uitvoering bekijken in het projectkantoor.