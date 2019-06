Prachtig terras van art Hotel Spaander nu ook windvrij

Zo’n 4 jaar geleden werd aan de achterzijde van art Hotel Spaander een terras aangelegd. Onder het genot van een drankje en/of hapje kan men hier genieten van het prachtige uitzicht op het Markermeer. Niet alleen de gasten van het hotel, ook vele ingezetenen van onze gemeente hebben deze unieke locatie ontdekt.

Tijdens zomerse dagen wordt het terras veel gebruikt. Het ruime terras is mooi aangekleed met meubilair en beplanting en nodigt uit om hier plaats te nemen. Het enige wat er eigenlijk nog aan mankeerde was dat men vaak in de wind zat. De inrichting van het fraaie terras is nu helemaal afgerond met de plaatsing van verstelbare schermen.

De glazen bovenkanten van de schermen kan men op verschillende hoogtes zetten, zodat het scherm beschutting tegen de wind geeft en men toch het weidse uitzicht op de zee behoudt. Het is zo een mooie aanwinst geworden voor het wereldvermaarde art Hotel Spaander.