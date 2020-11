QUACK Exclusive Cardetailing & Chiptuning maakt uw auto weer showroom-klaar

Bedrijf in Beeld

Volendam is sinds kort een prachtig, specialistisch bedrijf rijker. Dave Kwakman volgde zijn hart en richtte twee maanden geleden QUACK Exclusive Cardetailing op. Het coronavirus weerhield hem er niet van zijn droom te realiseren. ,,Zo lang ik me kan herinneren, zijn auto’s al mijn grote passie geweest. Ik heb jarenlang voor een auto-detailer in Purmerend gewerkt, maar nu was de tijd aangebroken om voor mezelf te beginnen.”

Door Kevin Mooijer





In Volendam is QUACK Exclusive Cardetailing uniek. ,,Het leuke is dat ik ondanks het korte bestaan van mijn bedrijf, nu al nauw samenwerk met de bekende autogarages in de gemeente.” Autoliefhebbers kunnen met hun bolide bij Dave terecht voor het totale detailing-pakket. ,,We zijn specialist in het diep-reinigen van het interieur en exterieur, het verwijderen van lakbeschadiging, het toepassen van een exclusieve, beschermende, ceramische lak en het chiptunen van de motor.”

Dave weet dankzij zijn 23 jaar ervaring in de car-detailing alle ins en outs van het vakgebied. ,,Ik kreeg steeds vaker de vraag of ik auto’s ook in Volendam onder handen kon nemen. Het is natuurlijk best een ritje om zoiets buiten de dorpsgrenzen te laten doen, dus die gedachtegang heeft me het laatste zetje in de juiste richting gegeven. Nu heb ik mijn droombaan te pakken en dat ook nog eens in mijn eigen, speciaal ingerichte werkplaats langs de Parallelweg in Volendam.”

Voor een leek zal de term car detailing misschien niet veel zeggen, daarom licht Dave zijn specialisme toe: ,,De naam zegt het al. Het gaat om de details van een auto. Ik zorg dat uw auto weer showroom-klaar wordt. Of u nou een bouwbusje vol met modder en gips brengt of een zeldzame sportwagen van Ferrari, ik zorg dat uw voertuig zowel van binnen als van buiten weer spic en span is.” Het proces van QUACK Exclusive Cardetailing begint bij de wensen van de klant. ,,Er zijn verschillende gradaties mogelijk, waarbij ik met verschillende professionele materialen werk. Samen met de klant bepaal ik welke optie het beste aansluit bij de specifieke wensen.”

Bij het schoonmaken van de auto komt heel wat vakmanschap kijken. ,,Ik diep-reinig de auto volledig, te beginnen met het interieur. Met speciale kwastjes en stofzuigerborsteltjes weet ik ieder kruimeltje of stofje te verwijderen, vervolgens wordt het complete interieur onder handen genomen zodat alles weer netjes glimt.”

Bij het aanpakken van het exterieur, of het buitenwerk, komt wat meer bekwaamheid kijken. ,,Ik start met de voorbehandeling door verschillende autoshampoos toe te passen. Vervolgens onderzoek ik of er krassen aanwezig zijn in de laklaag. Om de krassen te kunnen verwijderen, moet allereerst heel secuur de dikte van de lak opgemeten worden. De lak van een auto bestaat uit drie lagen: de primer, de kleur en de beschermende laklaag. Als ik eenmaal weet hoe dik de laklaag precies is, kan ik de lak behandelen om te kijken hoe diep de kras zit. In de meeste gevallen kan ik hem netjes afvlakken, waarna ik de auto netjes kan polijsten met een beschermlaag naar wens.”

Een unieke dienst van QUACK Exclusive Cardetailing betreft het aanbrengen van een beschermende, ceramische coating over de laklaag. ,,Deze gloednieuwe techniek is wereldwijd een trend in de autowereld. Het is in feite een lakbeschermer door middel van een extra laklaag. De ceramische coating beschermt de auto wel vier jaar tegen alle weersinvloeden, vogelpoep, muggen, chemische dampen, en nog veel meer.”

Vol passie vertelt Dave over het proces. ,,In druppelvorm zet ik met een spons voorzichtig de eerste laag op. Na een tijdje zie je dat de lak gaat werken, waardoor er allerlei bubbeltjes in de lak verschijnen. Dat is het moment om de coating met een doek netjes uit te wrijven over de auto. Als de coating eenmaal gedroogd is kan de auto er de komende jaren weer tegenaan, maar voor het allerbeste resultaat adviseer ik om de ceramische coating ieder kwartaal even bij te laten werken.”

,,Iedere auto die in Nederland verkocht wordt, is begrensd. Wanneer er een nieuw model van een automerk op de markt komt, wordt dit type vaak met drie opties benzinemotor aangeboden. Wat er niet bij wordt vermeld, is dat deze drie motoren – waarin duizenden euro’s verschil zit – alle drie dezelfde zijn. De twee goedkoopste varianten zijn alleen meer begrensd dan het duurste model. Een mooi voorbeeld zijn de vele bouwbusjes die je in Volendam ziet rondrijden. De Volkswagen en Ford busjes hebben een behoorlijke motor, maar vaak komt de bestuurder vanwege de begrenzing toch net die koppeling tekort om lekker door te kunnen trekken. En dat is waar chiptuning interessant wordt.”

Dave kopieert de software uit de desbetreffende auto en past die vervolgens handmatig aan. ,,Ik stem de brandstofinspuiting, de turbodruk en alle andere belangrijke instellingen zo op elkaar af dat de motor een beter resultaat haalt. Uiteraard blijft de tuning te allen tijde binnen de grenzen van de wat de motor aankan. Het grote voordeel is dat de bestuurder na het chiptunen voor de kleinste prijs over de grootste motorresultaten beschikt.”

Heeft u interesse in het diep-reinigen of showroom-klaar laten maken van uw auto? Wilt u een ceramische beschermcoating laten aanbrengen? Of wilt u uw motor laten chiptunen? Bij QUACK Exclusive Cardetailing bent u aan het juiste adres. Een leuke tip voor autoliefhebbers is een cadeaubon van QUACK Exclusive Cardetailing!

Ga voor meer informatie naar de Facebookpagina van QUACK Exclusive Cardetailing. Wilt u een offerte aanvragen? Mail dan naar quackexclusive@gmail.com, bel Dave op 0622697269, of breng een bezoekje aan de werkplaats op Parallelweg 7B. De koffie staat klaar!