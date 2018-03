Showroom Sierbestrating Jonk compleet gerenoveerd met nieuwste tuintrends

In de afgelopen maanden is de showroom van Sierbestrating Jonk aan de Oosthuizerweg 14 te Edam compleet vernieuwd. De zaak is nu echt grondig aangepakt. In andere jaren werden delen van de tegelvloeren en wanden vernieuwd, nu is de showroom compleet gerenoveerd met de nieuwste trends op tegel- en tuingebied. De bezoekers kunnen er tuinoverkappingen zien, schuttingen en vlonders van Douglas-hout en de nieuwste tuinverlichtingsets. Ook is er een nachttuin gemaakt, waar de klanten diverse soorten tuinverlichting kunnen bekijken om zo hun eigen lichtplan samen te stellen. Daaronder ook verlichting met de nieuwste LED-strips, waarmee als het ware indirecte verlichting op tuinborders kan worden toegepast.

Met Jory Jonk maakten we een rondgang door de nieuwe showroom, die er als een pláátje zo mooi uitziet en waar men vele soorten tegels en tuintrends kan bewonderen.

Nieuw: Keramische tegels en betontegels met digitale prints

De nieuwste trends op tuintegelgebied zijn in de showroom van Sierbestrating Jonk te zien en uit voorraad leverbaar. Een van de noviteiten zijn keramische tegels verlijmd op een betonnen onderlaag. Deze kun je zo in een zandbed leggen. Normale keramische tegels zijn alleen geschikt voor binnen. De buiten-keramische tegels hebben een betonnen onderlaag van 3 cm. Twee series: Geoceramica en Kera Twice zijn de toppers die Sierbestrating Jonk in het assortiment heeft. Nieuw zijn ook betontegels waarvan de toplaag voorzien is van een digitale print. Mooie designs zoals betonlook, houtlook, hardsteenlook, maar ook Portugese patroontegels zijn geprint op beton. De mogelijkheden zijn eindeloos, want eigenlijk kan alles tegenwoordig op tegels geprint worden. Er zijn een 30-tal kleuren tegels in het assortiment. Deze tegels zijn voorzien van een extra duurzame beschermlaag waardoor ze vuil- en vochtwerend en kleurecht zijn.

Terrasoverkappingen van Douglas-hout

Terrasoverkappingen zijn momenteel in. Bij Sierbestrating Jonk heeft men een mega assortiment van Douglas-hout. Afgelopen jaar is achter de showroom een nieuwe loods gebouwd en deze is tot de nok aan toe gevuld met dit hout. Het bedrijf is hierin specialist geworden. Alle maten hout voor terrasoverkappingen heeft men uit voorraad leverbaar. Ze zijn in staat om die direct te leveren in alle maatvoeringen, voor platte daken en kapschuren, met of zonder wanden. De vraag naar terrasoverkappingen en bergingen stijgt met de dag en Jonk speelt hier handig op in. Het voordeel van Douglas-hout is dat het een harde houtsoort is, duurzaam, maar toch goedkoop in de aanschaf in vergelijking met hardhout. Douglas-hout komt uit Europa en er is snel aan te komen. Het hangt qua duurzaamheid tussen vurenhout en hardhout in.

Meer dan 2.000 artikelen in het assortiment

Sierbestrating Jonk heeft in het assortiment meer dan 2.000 artikelen, van een schroefje tot tuinhuis. Zand, grond en alle bouwgrondstoffen voor de aanleg van tuinen wordt thuis geleverd. Voor het bestraten en de tuinaanleg heeft het bedrijf tien koppels in dienst. Maar ook twee timmerploegen voor het plaatsen van schuttingen, vlonders, damwanden en de terrasoverkappingen. Jory Jonk vertelt: “Alle producten die we verkopen, kunnen we ook aanleggen. We hebben meer dan 2.000 artikelen in het assortiment. We selecteren zelf het neusje van de zalm uit verkrijgbare producten van de diverse fabrikanten waar we mee samenwerken. We verkopen dan ook uitsluitend materialen waar we volledig achter staan. Dat zorgt er ook voor dat de klanten altijd een kwalitatief goed product krijgen. Anders verkopen we het niet”.

Zaterdag de jaarlijkse prutdagactie vanwege de verjaardag van Tom Jonk

Sierbestrating Jonk is een echt familiebedrijf. Tom Jonk startte er 26 jaar geleden mee en runt nu de zaak samen met zoons Jory, Nick en Johan. Er zijn vier filialen. In Edam is de hoofdvestiging gevestigd en verder zijn er showrooms in Almere (met een van de grootste showtuinen van Nederland), Schagen en Vijfhuizen. Vorig jaar is het personeelsbestand met 10% toegenomen. Bij Jonk zijn nu 45 man in vaste dienst en de verwachting is dat het dit jaar 50 medewerkers worden.

Komende zaterdag 24 maart is het feest bij Sierbestrating Jonk. Dan wordt de 62-ste verjaardag van Tom Jonk gevierd en dat gaat elk jaar gepaard met de Prutdag. Dit is een jaarlijks terugkerend fenomeen en inmiddels een begrip in de regio. Ook dit jaar weer is de knallende aanbieding: 15 zakken prut voor 10 euro. Aan de achterzijde van de zaak staan de jongens klaar om de zakken prut in te laden. Elk jaar wordt het met de prutdag drukker. Vorig jaar was er zelfs een file aan de Oosthuizerweg vanwege de prutdag. Daar moesten de jongens wel even om lachen.

Voor Sierbestrating Jonk is dit eigenlijk de kick-off voor het tuinseizoen. De lente kondigt zich weer aan, de zon gaat weer schijnen en de showroom staat vol.