Sloop van woning Gerrit de Beer

De sloop van de hoekwoning van Gerrit en Wies Zwarthoed (de Beer) in de Roerstraat is maandag van start gegaan. De omvangrijke sloopklus wordt uitgevoerd door aannemingsbedrijf Hoogendoorn.

In opdracht van Aloys Buijs (van Volendam Music B.V.) wordt hier een nieuwe grotere woning gebouwd door Bouwcombi Volendam. Zodra de sloop afgerond is en de sloopmaterialen zijn afgevoerd, kan begonnen worden met de bouw van de hoekwoning op deze mooie locatie. Een woning, passend in de stijl van de Oude Kom van Volendam, wordt hier gerealiseerd. De planning is dat eind december de bouw afgerond zal zijn.