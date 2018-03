Streek Bier Festival met unieke bieren uit de regio

In de Grote Kerk Edam vond zaterdag van 15.00 tot 22.00 uur het Streek Bier Festival plaats. Hier presenteerden meer dan tien Noord-Hollandse brouwerijen hun eigen gebrouwen bieren. Bij binnenkomst kregen de liefhebbers een Streek Bier Festival proefglas en het programma van alle brouwerijen aangereikt.

De lekkerste en meest unieke bieren uit onze regio konden geproefd worden en men kon in gesprek gaan met de meesterbrouwers over hun eigen gebrouwen bieren. Om 15.00 uur ging het Streek Bier Festival van start en meteen al kwamen de eerste liefhebbers en vriendenploegen naar binnen stappen om de aansprekende bieren te proeven. In het midden van de Grote Kerk was een groot terras gecreëerd waar de liefhebbers achter de tafels konden zitten om de bieren te drinken.