Uitvaartverzekering wordt niet geclaimd, duizenden euro’s blijven liggen

Nabestaanden zijn er vaak niet van op de hoogte welke uitvaartverzekering hun dierbare had lopen en weten daarom bij het regelen van een uitvaart niet waar ze recht op hebben. Hierdoor worden duizenden euro’s niet geclaimd, terwijl hiervoor wel is betaald. Dit blijkt uit onderzoek van informatieplatform Uitvaartverzekeringwijzer.net. Directeur Leon Schouten wil dat dit opgelost wordt en heeft daarom een petitie gestart. Uitvaartpolissen zijn voor nabestaanden onvindbaar, waardoor deze polissen nooit uitgekeerd worden en het geld niet kan worden besteed aan de uitvaart. Met de petitie wil de heer Schouten ervoor zorgen dat dit probleem op de agenda komt van de Tweede Kamer.

Uitvaartverzekeringen onvindbaar

In Nederland kost een gemiddelde uitvaart tussen de 5.000 en 10.000 euro. Om nabestaanden niet met deze kosten op te zadelen heeft ongeveer 70% van de Nederlanders een uitvaartverzekering afgesloten. Hiermee dekken zij geheel of gedeeltelijk de kosten van hun uitvaart. De premie van deze verzekeringen kan gespreid worden betaald gedurende een bepaalde looptijd of in eens worden afgelost. Omdat de premie vaak al geheel is voldaan voordat iemand overlijdt, is het voor nabestaanden onbegonnen werk om uit te zoeken welke polis(sen) er zijn afgesloten en bij welke verzekeraar. Hierdoor wordt bij overlijden geen aanspraak gedaan op deze uitvaartverzekeringen.

Bij zogenoemde uitvaartdeposito’s is de kans het grootst dat er geld blijft liggen, omdat de premie al ver voor overlijden is gestopt met betaling. Een dergelijk deposito kan gezien worden als een soort spaarpot. Het geld komt vrij voor de nabestaanden om de uitvaart te regelen. Omdat er geen premiebetaling meer te achterhalen is op recente bankafschriften, worden dergelijke deposito’s niet geclaimd.

Verzekeraars noemen geen aantallen

De heer Schouten heeft geprobeerd te achterhalen om hoeveel polissen het ongeveer gaat, echter geven verzekeraars deze aantallen niet prijs. De verwachting is dat het om duizenden polissen zal gaan. Verzekeraar Ardanta erkent het probleem en heeft een afdeling opgericht die de nabestaanden achterhaalt van ongeclaimde polissen. Ardanta probeert hiermee alsnog het geld aan de nabestaanden uit te keren. Schouten hoopt dat andere verzekeraars dit initiatief zullen volgen.

Achterhalen uitvaartpolissen duurt te lang

Het Verbond van Verzekeraars heeft een tool ontwikkeld waarmee uitvaartpolissen van overledenen opgezocht kunnen worden. “Een eerste stap in de goede richting, maar het voldoet helaas nog niet”, aldus Schouten. “Nabestaanden moeten nu ongeveer drie maanden wachten voordat ze geïnformeerd worden of hun dierbare bepaalde levensverzekeringen heeft gehad en dat is ver na de uitvaart. Nabestaanden en uitvaartverzorgers willen die informatie juist vóór de uitvaart weten, zodat zij een uitvaart kunnen verzorgen die in lijn ligt met van het verzekerd bedrag van de uitvaartverzekering. Ook zijn veel nabestaanden niet op de hoogte van dit systeem, waardoor ze er geen gebruik van maken. Het is van groot belang dat nabestaanden en uitvaartondernemers voordat de uitvaart plaatsvindt weten of er levensverzekeringen zijn en wat de hoogte van de uitkering is. Zo kunnen nabestaanden de juiste keuzes maken en hun dierbare een waardig afscheid kunnen geven."

Uitvaartondernemers zien probleem ook

Ook de ondernemers in de uitvaartbranche zien dit probleem en willen ook graag vooraf weten of er een uitvaartverzekering aanwezig is en wat het verzekerd bedrag is. Hierdoor kunnen zij een uitvaart regelen voor het bedrag dat beschikbaar is en dat is nu onduidelijk waardoor advies geven een stuk lastiger is. Directeur Tim Duin, van Uitvaartverzorging Duin erkent het probleem. "De zoektocht naar verzekeringen is nu veel te complex en het duurt te lang voordat er duidelijkheid is. Hierdoor maken nabestaanden soms keuzes over de uitvaart waar ze later spijt van hebben. Wanneer er op een later moment blijkt dat er toch een uitvaartverzekering was hadden nabestaanden andere keuzes gemaakt."

Oplossing voor het probleem

Het moet transparanter worden en we moeten het makkelijker maken voor de nabestaanden die toch al in rouw zijn. En omdat iedere Nederlander met een overlijden te maken krijgt, moet dit probleem opgelost worden. "Ik pleit voor een systeem waarbij direct na overlijden duidelijk wordt welke levensverzekeringen er allemaal zijn. Voor pensioenen is er mijnpensioenoverzicht.nl. Mijnlevensverzekeringenoverzicht.nl zou een goede oplossing kunnen zijn. Bij het melden van een overlijden bij de gemeente zou de betreffende gemeente moeten kunnen zien welke levensverzekeringen er afgesloten zijn. Hiermee is het voor nabestaanden direct duidelijk welke polissen er lopen en weten ze voordat de uitvaart plaatsvindt hoe hoog de verzekerde bedragen zijn," aldus Schouten.

Uitvaartverzekeringen kunnen na jaren nog geclaimd worden

Wat ook onduidelijk is, is dat uitvaartverzekeringen na overlijden nog steeds geclaimd kunnen worden. Ook als het jaren geleden is dat iemand is overleden. Schouten adviseert nabestaanden dan ook alsnog via de zoekservice van het Verbond van Verzekeraars de uitvaartverzekering op te zoeken. Mocht er een uitvaartpolis aanwezig zijn geweest, dan kan het bedrag alsnog geclaimd worden.