Vacature: Aannemer Volendam

Aannemer Volendam is een ambitieuze onderneming met samen meer dan 25 jaar ervaring in de renovatie, verbouw en kleinschalige nieuwbouw en beschikt hierbij over de juiste vakdiploma's. Wij zijn lid van Bouwend-Nederland en onderdeel van BouwGarant. Wij streven er naar om onze producten te prefabriceren. U kunt hierbij denken aan een uitbouw, een dakkapel, maar ook het maken van complete woningen. Wij maken hierbij zoveel mogelijk in onze werkplaats klaar om zodoende een minimale tijd door te hoeven brengen in de vertrouwde omgeving van de klant.

-Allround Timmerman

-Werkvoorbereide

Wie zoeken wij?

Wij zoeken een allround timmerman en een werkvoorbereider/uitvoerder die ons team komt versterken.

Opleiding en ervaring is gewenst.

Wat kunt u verwachten?

Een plaats in ons enthousiaste team die in de werkplaats als op locatie te werk gaat.

Groeimogelijkheden horen er zeker bij.

We werken aan mooie houtskeletbouw projecten compleet met plaatsen als alleen leveren aan derden.

Solliciteren?

Heeft u interesse gekregen of wilt u meer informatie en details weten over de functies stuur dan eenvoudig een mail naar info@aannemervolendambv.nl of bel naar 0299-7002