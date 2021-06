Vacature

Vacature: Abma Schreurs

VACATURE:

Administratief medewerker/ receptioniste Bij Abma Schreurs Notarissen in

Volendam zoeken wij een:

Administratief medewerker/ receptioniste

voor 16 tot 20 uur per week

Ben je klantgericht, flexibel inzetbaar en een echte teamplayer? Vind je

het leuk om overzicht en structuur aan te brengen, als gastvrouw te

fungeren en daarnaast de administratie op orde te brengen en houden?

Wat ga je doen?

· Zorgdragen voor een goede klantbeleving

· Administratieve ondersteuning van het team

· Receptionele / secretariële werkzaamheden

Wat zien we graag terug in onze nieuwe collega?

· Vrolijk, proactief en sociale instelling

· Flexibel inzetbaar, in ieder geval beschikbaar op de woensdag

· Administratief onderlegd, computers hebben geen geheimen voor jou

Stuur je cv met korte motivatie naar: l.buikman@abmaschreurs.nl.

Heb je vragen over de vacature? Bel naar: 088-4334375, wie weet tot snel!

Maak kennis met ons team op www.abmaschreurs.nl.