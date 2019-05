Vacature

Vacature: AMVO

De AMVO is per direct op zoek naar mensen die graag willen komen helpen in de spoelkeuken/ schoonmaak en bediening.

Flexibel zijn als het gaat om de werktijden (soms in de avond, weekeinde en af en toe een feestdag) moet geen probleem zijn.

Je wordt met open armen ontvangen door een team van gezellige collega’s.

Denk je na het lezen van dit lijkt me wel iets voor mij, kom dan gelijk langs, bel naar 02993 363323 of stuur even mail naar info@amvo.nl en we nemen gelijk contact met je op.