Vacature

Vacature: Anjema & Schneiders

Ben jij die meid met pit? Dan zoeken we jou!

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste maar vooral flexibele collega voor in de winkel.

Het betreft een parttime functie ( 16 u/p/w ) waarbij je ons gaat ondersteunen in de winkel.

Je bent allround, administratief aangelegd en leert snel.

Zoek ons op op facebook, of mail ons vandaag nog voor meer info: Pien@auto-elektro.nl

www.auto-elektro.nl