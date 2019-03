Vacature

Vacature: Dick Schaap

Medewerker data entry

Functiebeschrijving

Ben jij ons toptalent op het gebied van orderinvoer en kun jij feilloos bestellingen en klantwensen in ons systeem zetten? En ben jij in staat om daarnaast de verkoop afdeling administratief te ondersteunen? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Functie-eisen

Voor deze functie zijn wij op zoek naar een enthousiaste medewerker met een HAVO denk- en werkniveau. Je hebt een uitstekende typvaardigheid, werkt snel en heel nauwkeurig en hebt geen moeite tijdsdruk.

Hier ga je werken

Dick Schaap Horecagroothandel in groente en fruit: een begrip in Noord-Holland. Bij ons

krijg je geen gezeik maar service. We bezorgen bij o.a. restaurants, ziekenhuizen en

detailhandel desgewenst tot in de koelcel, voeren een breed assortiment in veelal lokaal

geteelde producten en veel soorten gesneden groente.

Wij bieden

Werken bij Dick Schaap is werken bij een prachtig bedrijf! Wij zijn volop in beweging en focussen ons op de optimale samenwerking met het doel Dick Schaap te laten groeien. De sfeer is informeel, leuk en gezellig, waardoor je je snel thuis zult voelen.

Interesse?

Enthousiast geworden? Reageer dan snel op deze functie via hr@dickschaap.nl

Het betreft een parttime functie op basis van 0 uren contract. Het werk kan vanuit huis gedaan worden. Kortom de ideale bijbaan!