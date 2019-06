Vacature

Gigantisch.nl

Wij zijn op zoek naar een Planner! Mogen wij ons voorstellen

Gigantisch.nl is in Nederland de grootste op het gebied van Kasten Op Maat, Binnen- en Buitendeuren en Keukenrenovatie. Gigantisch.nl verkoopt deze producten via 9 verschillende webshops, 3 fysieke showrooms en via een eigen buitendienst. Onze focus ligt op kwalitatief goede producten, service en de beste prijs.

Wat ga je bij ons doen?

Als planner ben jij de grote organisator binnen Gigantisch. Jij zorgt ervoor dat de agenda's van de verkoopadviseurs optimaal gevuld zijn en dat de juiste monteur op de juiste klus wordt ingepland. Jij weet als geen ander rekening te houden met alle variabelen die nodig zijn om een goede afspraak te maken. De klantwens, de kilometers, de reistijd en de specifieke kwaliteiten van de verkoopadviseur of monteur zijn voor jou dé uitgangspunten om tot een optimaal resultaat te komen.

Naast de planning van de afspraken zorg je er ook voor dat de personeelsplanning altijd up-to-date is en de verschillende afdelingen en showrooms goed bemand zijn.

Je werktijden

De functie is voor 40 uur per week, deeltijd is helaas niet mogelijk. De werkdagen zijn van maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 17.15 uur.

Wie ben jij?

• Je beschikt minimaal MBO werk- en denkniveau

• Je bent zeer stressbestendig en communicatief sterk

• Je bent een teamplayer en sociaal

• Je kunt duidelijke prioriteiten stellen

• Je bent klantgericht en hebt een oplossingsgerichte werkwijze

• Je beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift is goed op orde

Bedrijfsprofiel

Bij Gigantisch.nl werken gedreven en enthousiaste collega's dat net een stapje extra willen zetten voor de klanten en voor elkaar. Naast al dat harde werken is er ook ruimte voor gezelligheid.

Wat mag je verwachten?

• 8% Vakantiegeld en 25 vakantiedagen

• Donderdagmiddag borrel

• 2x per jaar gezellig team uitje

• Een informele werksfeer bij een zeer dynamisch bedrijf

De startdatum is in overleg, waarbij een ingangsdatum op zeer korte termijn wenselijk is. Enthousiast? Wij maken graag met je kennis!

Informatie

Wil je meer informatie over de functie, bel dan met Paul Krempel 06 - 4020 6698.

