Vacature: Groot Afbouwbedrijf/Het Schildersgilde

Groot Afbouwbedrijf/Het Schildersgilde timmert aan de weg en is daarom op zoek naar een enthousiaste collega voor de functie van: Werkvoorbereider/calculator Afbouw (m/v)

Sinds een belang in Het Schildersgilde, zijn onze werkzaamheden op het gebied van afbouw verruimd. Wij zijn daarom op zoek naar een werkvoorbereider/calculator Afbouw (inclusief schilderwerk).

Wat ga je doen?

Binnen ons team die de projecten beheert, krijg je de verantwoordelijkheid voor bouwtechnische, plantechnische en logistieke werkvoorbereiding. Ook ben je betrokken bij de inkoop van benodigde onderdelen, het aanvragen van offertes, controle van bouwtekeningen, overleg met onze projectleiders en collega werkvoorbereiders.

De opleiding en ervaring die wij vragen:

- MBO werk– en denkniveau

- Het liefst enige ervaring als werkvoorbereider/calculator

(calculatie schilderwerk is een pre)

- Kennis van diverse bouwmethodieken

- Ervaring met Excel, Word, Autocad en diverse rekenprogramma’s is een pre

- Verantwoordelijkheidsgevoel

- Je kunt zowel goed zelfstandig als in teamverband werken

- Je bent communicatief sterk

Wat bieden wij jou?

- Een prettige werksfeer en werken in een team van enthousiaste collega’s

- Mogelijkheden tot scholing

- Uitdagingen en veelzijdigheid

- Goed salaris en arbeidsvoorwaarden

- Beschikbaar per 1 september (of in overleg)

Spreekt bovenstaande jou aan en denk je dat jij in dit profiel past?

Mail dan je sollicitatie met CV naar info@grootafbouw.nl. Wil je meer weten over de vacature? Bel ons dan gerust: 0299-365160.