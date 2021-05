Vacature

Vacature: JéKras

Jé Kras

Wij zoeken een…

Schilder

FULLTIME / VOLENDAM

Wat verwachten we van jou?

Met jouw schilderkwaliteiten zorg je dat een pand er puntgaaf bij staat.

Je werkt snel, nauwkeurig en zelfstandig, maar kunt ook goed samenwerken.

Daarnaast ben je klantgericht en gedreven en heb je oog voor kwaliteit.

Waar moet je aan voldoen?

• Je hebt ervaring in het schildersvak

• Je bent in het bezit van een geldig VCA

• Je beschikt over rijbewijs B (E is een pré)

• Je bent bij voorkeur woonachtig in de omgeving van Volendam

We bieden je…

• Een salaris conform de CAO

• Een functie voor langere tijd

• Prima doorgroeikansen

• Goede scholingsmogelijkheden

Geïnteresseerd? Mail je sollicitatie naar schilder@jekras.nl

Uiteraard kun je ook je sollicitatie sturen naar:

JéKras

t.a.v. Ties Hullegie

Slobbeland 46

1131 AB Volendam