Vacature

Vacature: Klies & Jozef Bouw

Klies & Jozef Bouw is een allround bouw en aannemingsbedrijf.



Ter uitbreiding van ons enthousiaste en vakbekwame team hebben wij meerdere vacatures openstaan.

Leerling Timmerman



Voorman Timmerman



Wat zoeken we?

We zijn op zoek naar een leerling timmeren en een voorman timmerman. Voor de voorman timmerman zijn wij op zoek naar iemand met een gedegen opleiding tot timmerman en

aantoonbare werkervaring in de branche. Herken je jezelf in de volgende woorden: zelfstandig, vakkundig, nauwkeurig, proactief, betrokken en gemotiveerd? En beschik je als

voorman timmerman ook over leidinggevende kwaliteiten.



Wat bieden we?

We bieden een werkplek in een enthousiast en vakbekwaam team, waar ruimte is voor eigen ontwikkeling en inbreng en waar mogelijkheid is om door te groeien. We werken aan mooie projecten en bieden een goed salaris!

Calculator/werkvoorbereider



Wat zoeken we?

We zijn op zoek naar een werkvoorbereider met een afgeronde technische opleiding op MBO/HBO niveau en/of relevante werkervaring in dit vakgebied. Herken je jezelf in

de volgende woorden: zelfstandig, vakkundig, nauwkeurig, proactief, betrokken, teamplayer en gemotiveerd? Je hebt bij voorkeur ervaring met BIM, AutoCad, MS Office en

calculatiesoftware en beschik je over goede contactuele eigenschappen.



Wat bieden we?

We bieden een werkplek in een enthousiast en vakbekwaam team, waar ruimte is voor eigen ontwikkeling en inbreng en mogelijkheid is om door te groeien. Jouw functie neemt een centrale plek in onze organisatie in en de werkzaamheden bestaan uit calculeren, het maken van offertes, het voorbereiden van projecten en het assisteren bij de inkoop van materialen. Het salaris is conform de CAO Bouw & Infra.

Solliciteren?

Heb je interesse in een functie als leerling/voorman timmerman of calculator/werkvoorbereider? Stuur dan je sollicitatiebrief met C.V. naar Kees Tol op kees@kliesjozefbouw.nl



www.kliesjozefbouw.nl