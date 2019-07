Vacature

Vacature: Kwabo

KWABO VACATURE

ADMINISTRATIEF MEDEWERKER Je beschikt over ervaring als administratief medewerker en werkt van nature accuraat en nauwkeurig. Je bent flexibel, enthousiast en vindt het leuk om in teamverband te werken.

Korte omschrijving van de werkzaamheden:

• Ondersteunen bij boekhoudkundige zaken

• Bijwerken dagelijkse financiële mutaties

• BTW-aangiftes

• Maandelijkse rapportages

• Invoeren van orders

• Verwerken van inkomende email- en telefoon

Ons aanbod:

Het betreft een uitdagende functie voor 30 tot 37,5 uur per week. Je werkt in een leuk team en hebt variatie in het werk. Wij bieden uitstekende arbeidsvoorwaarden en er is een mogelijkheid tot een vaste aanstelling.

Wij vragen:

• MBO+/HBO werk- en denkniveau

• Affiniteit met financiële zaken

• Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal

• Beheersing Duitse en Engelse taal

• Goede beheersing van Excel en Word

• Gedegen cijfermatig en boekhoudkundig inzicht

• Klantgerichte en proactieve instelling

• Schriftelijk en mondeling vaardig

Sollicitatie

Herken je jezelf in dit functieprofiel, mail dan je schriftelijk sollicitatie naar: bianca@kwabo.nl

Voor meer informatie over de vacature kun je bellen met

Bianca Kwakman op telefoonnummer: 0299-361001