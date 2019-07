Vacature

Vacature: Kwabo

KWABO VACATURE

PRODUCTIE/MACHINE OPERATOR Je hebt ervaring als productiemedewerker en bent technisch onderlegd. Deze functie is per 1-10-19 beschikbaar.

Korte omschrijving van de werkzaamheden:

• Instellen, bedienen en controleren van hightech machine

• Verantwoordelijk voor uitvoeren van onderhoud en verhelpen technische storingen

• Controleren van productie output conform opgegeven normen en bewaken van de kwaliteit van de producten

• Schoonhouden van de werkplek

• Bijdrage leveren aan technische projecten binnen vestiging

• Bijhouden van logboeken

Ons aanbod:

Het betreft een uitdagende full- time functie voor 37,5 uur per week. Je werkt in een leuk team en hebt variatie in het werk. Wij bieden uitstekende arbeidsvoorwaarden en er is een mogelijkheid tot een vaste aanstelling.

Wij vragen:

• Technische opleiding

• Werkervaring op het gebied van onderhoud en reparatie van productiemachines

• Goede beheersing van de Nederlandse taal

• Je bent flexibel en werkt graag in teamverband

• Secure werkhouding

Sollicitatie

Herken je jezelf in dit functieprofiel, mail dan je schriftelijk sollicitatie naar: bianca@kwabo.nl

Voor meer informatie over de vacature kun je bellen met

Bianca Kwakman op telefoonnummer: 0299-361001