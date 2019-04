Vacature

Vacature: Le Pompadour

Hotel Old Dutch/Restaurant Le Pompadour is op zoek naar een kok Werken bij Hotel Old Dutch/Restaurant Le Pompadour ,betekent werken in een veelzijdig horeca bedrijf, een horeca onderneming aan de wereldberoemde dijk in Volendam met een ambitieus team.

Ons bedrijf beschikt over 32 hotelkamers ,een restaurant en een wijnbar met zeezicht.

In Hotel Old Dutch/Restaurant Le Pompadour in Volendam is een plaats vrijgekomen voor een fulltime kok.

Een enthousiaste kok die werkervaring heeft in een soortgelijke functie. Ben jij een sterk en daadkrachtig persoon met een professionele instelling , dan hebben wij bij Hotel Old Dutch/Restaurant le Pompadour voor jou een leuke baan.

Jouw profiel

Ben jij?

Een enthousiast en energiek persoon die een prettige werksfeer wenst, en ons team wil versterken in de keuken. Beschik jij over goede vaardigheden en heb je de passie zo optimaal mogelijk de mooiste gerechten te maken , Dan nodigen wij jou graag uit om te solliciteren.

Ons aanbod

Wat bieden wij jou?

• een aanstelling met uitzicht op een vast contract

• werken in een gezellig team

• een goed salaris•



Jouw reactie

Ben je enthousiast?

Solliciteer dan direct door je brief met CV voor naar Kino Eerdhuijzen te sturen.

Adres: Haven 142, 1131 EW in Volendam of mail naar kino@eerdhuijzen@live.nl.

Meer informatie over onze organisatie vind je op www.olddutch.nl