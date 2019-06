Vacature

Vacature: Matix

MATIX is een internationaal opererende groothandel in souvenirs, gifts & premiums. Wij ontwerpen, produceren en importeren een divers productassortiment voor vele toeristische trekpleisters, musea, luchthavens, musea, winkels en evenementen. Ter versterking van ons creatief team zijn wij per direct op zoek naar een: Leergierige vormgever/dtp-er

Als vormgever/dtp-er bij MATIX werk je schetsen en ideeën uit tot volwaardige commerciële producten inclusief verpakkingen en labels. Daarbij kom je in aanraking met vele verschillende druk- en verwerkingstechnieken op een diversiteit aan materialen zoals MDF, karton, metaal, keramiek, PVC, blik, porselein, textiel etc.

Je beschikt over schetsvaardigheden en bent bedreven in Photoshop en Illustrator. Daarnaast ben je ondernemend en leergierig om aldoende je kennisniveau op het gebied van diverse druk- en fabricagetechnieken te verhogen. Je vindt het leuk om dingen te bedenken en te ontwikkelen en weet dit te visualiseren.

Interesse? Stuur een email, bericht of brief t.a.v. Dick de Boer naar design@matix.nl - MATIX - Nijverheidstraat 45 1135 KZ Edam.