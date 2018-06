Vacature: NBC van Roemburg

NBC VACATURES

Werken in een inspirerende omgeving

Assistent accountant m/v

fulltime (40 uur)

Wij zoeken een ambitieuze assistent-accountant die cijfermatig goed

onderlegd is. Je hebt de ambitie om je te ontwikkelen tot een goede

adviseur en je hebt interesse in de IT. Dit betekent dat je voortdurend

meedenkt met onze klanten en hen pro-actief op weg helpt bij het

verbeteren van hun bedrijfsvoering.

Ervaren assistent-accountant m/v

fulltime (40 uur)

Voor deze vacature zoeken wij talent dat wil werken in een professionele

omgeving met ruimte voor eigen inbreng en grote vrijheid binnen

gemaakte afspraken. Als ervaren Assistent-accountant verricht je

samenstelwerkzaamheden van uitvoerende en adviserende aard.

Daarnaast ondersteun je de Accountant bij zijn/haar werkzaamheden.

Applicatie-beheerder m/v

32-40 uur per week

Ben jij een innoverende Business Process & IT consultant, die de verbinding

kan leggen tussen management, werkvloer en IT-processen? We zoeken

iemand met een creatief, open en nieuwsgierig karakter, die klant- en resultaatgericht

is, kansen ziet en daarbij de focus blijft houden op kwaliteit.

Je krijgt daarbij verantwoordelijkheid en ruimte voor eigen initiatief.

(Accountant) 3 Controleleiders m/v

fulltime (40 uur)

Heb jij een passie voor je vak? Heb je meerdere jaren ervaring in de

controlepraktijk, bij voorkeur bij een wat groter kantoor. Heb je het

gevoel dat je doorgroeimogelijkheden worden beperkt en zoek je een

kantoor met leuke klanten, een informele sfeer en een directe benadering,

kom dan eens met ons praten.

(Ervaren) Salaris-administrateur m/v

minimaal 36 uur per week

Ben jij op zoek naar een kantoor waar je de ruimte krijgt om zelfstandig

te werken en een eigen klantenportefeuille op te bouwen? Mis je de

mogelijkheid om jezelf verder te ontwikkelen binnen je huidige functie?

Beschik je over een sterk analytisch vermogen en cijfermatig inzicht?

Kijk dan naar de mogelijkheden bij NBC/Van Roemburg & Partners B.V.

Onze toekomstige collega’s zijn maatschappelijk betrokken, hebben een professioneel kritische instelling, een rechte rug en een focus op kwaliteit.

Geïnteresseerd?

Vul het formulier in op nbcvacature.nl

Of stuur je solicitatiebrief en cv

naar info@nbcvanroemburg.nl