Vacature: Nivo

Drukkerij-Uitgeverij Nivo BV is al bijna 80 jaar een begrip in Volendam, Edam en omstreken. Achter de deuren van ons pand aan de Burgemeester van Baarstraat schuilt een hoop bedrijvigheid. Met een klein en gedreven team maken we iedere week ‘de Nivo’, de abonneekrant van Volendam. Daarnaast hebben we een drukwerkafdeling waar met de nieuwste machines wordt gewerkt en zijn we het Bottertjes verkooppunt met een PostNL Businesspoint en PostNL balie. Wij hebben een uitdagende vacature open staan. Word jij ons nieuwe gezicht bij de Nivo? Ben jij het eerste aanspreekpunt van onze klanten? Ben je een ‘duizendpoot’ die allerhande taken kan verrichten?

Wij zoeken een:

Baliemedewerker m/v

voor zaterdagochtend en oproepbasis (10 uur)