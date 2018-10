Vacature

Vacature: Preferred Hotels

Preferred verzorgt hotel reserveringen voor nationale en internationale producties, denk aan concert organisatoren, muziek podia, festivals, ADE, film, MTV Awards, North Sea Jazz.

Geen dag is hetzelfde, maar onderstaande werkzaamheden geven je een indruk.



• Het reserveren van hotel overnachtingen, individueel, groepen en speciale projecten.

• Offertes bij hotels aanvragen, onderhandelen en op maat gemaakte voorstellen aan onze opdrachtgevers aanbieden.

• Administratieve afhandeling van boekingen.

• Bijdragen aan het continue uitbreiden van opdrachtgevers en relatiebeheer van bestaande contacten. Relaties met hotels onderhouden en uitbreiden.

• Je werkt binnen een team maar krijgt veel verantwoordelijkheid en mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen. Het entertainment team bestaat uit 3 personen.

• Werktijden zijn doorgaans de kantoortijden op werkdagen. Buiten de kantoortijden ben je bereikbaar voor incidentele noodzakelijke spoed verzoeken van opdrachtgevers. Je ontvangt hiervoor een vergoeding, een laptop en telefoon.

Wij bieden:

Een enorm uitdagende en veelzijdige functie binnen een dynamisch bedrijf met enthousiaste collega’s in een prachtig kantoor in Monnickendam. Een prima salaris, goede arbeidsvoorwaarden en interessante incentives.

Wat wij vragen:

• Opleiding: HBO (hotel of reisbranche, zoals Hotelschool).

• Beheerst de Nederlandse en Engelse taal uitstekend, zowel mondeling als schriftelijk.

• Kandidaat heeft meer dan 3 jaar relevante werkervaring en beschikt over goede contacten in de branche.

• Kandidaat heeft bij voorkeur ervaring met Amadeus.

• Kandidaat werkt nauwkeurig, efficiënt, is stressbestendig en een echte ‘multi-tasker’.

• Kandidaat is service gericht en kan de adviserende en bemiddelende rol op een professionele wijze uitvoeren.

• Positieve instelling, in oplossingen kunnen denken, van uitdagingen houden en flexibel zijn kenmerken de kandidaat.

Indien je interesse hebt in deze functie stuur dan je sollicitatie met motivatie, CV en foto aan: Preferred Hotel Reservations B.V. , Postbus 62, 1140 AB Monnickendam. Of mail: w.wessels@preferredhotelreservations.nl.