Vacature: SG De Triade

SG De Triade is een school voor modern, toekomstgericht technisch onderwijs. Veiligheid en kleinschaligheid zijn onderscheidende kenmerken. Wij zoeken zo spoedig mogelijk drie nieuwe, flexibele collega’s die een tweedegraads lesbevoegdheid hebben of bereid zijn zich hiervoor te laten opleiden. Voor alle vacatures geldt dat wij je een plaats bieden in een enthousiast team dat zich verbonden voelt met de school. Wij zoeken mensen die in de eerste plaats goed kunnen omgaan met onze leerlingen en aantoonbaar beschikken over pedagogische vaardigheden.