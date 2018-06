Vacature: Tase Wonen en Slapen

Wij zijn op zoek naar een fulltime

MAGAZIJN MEDEWERKER

Tase Wonen en Slapen

Taken en verantwoordelijkheden:

Ter versterking van ons team zijn we op zoek naar een enthousiaste magazijnmedewerker. Als magazijnmedewerker ben je verantwoordelijk voor het volledige logistieke proces. Dit omvat o.a. het aannemen en controleren van de binnenkomende goederen. Het op orde houden van het magazijn. Het scheiden van commissie en voorraad goederen. Het klaarzetten van goederen die door klanten worden afgehaald en het inladen van de bus en/of aanhanger of eigen vervoer van de klant.

Profiel kandidaat:

Je bent een gedreven persoon die van aanpakken weet. Zelfstandig maar ook iemand met collegiale instelling. Verder ben je nauwkeurig, klant-vriendelijk en voel jij je thuis in een dynamische en groeiende organisatie. Het werken in de weekenden vormt geen belemmering voor je.

Het aanbod:

Wij bieden u een uitdagende kans waarin jouw kennis en vaardigheden verder tot ontplooiing komen. Uiteraard bieden wij een prima salaris dat past bij je ervaring en prestaties. Daarnaast kom je te werken in een prettige werkomgeving en binnen een hecht team.

Interesse?

Solliciteer dan per email of per post, voorzien van cv en pasfoto naar:

Tase Wonen - t.a.v. Ronald Plat

Julianaweg 208 - 1131 DL Volendam

Of mail naar: ronald@tasewonen.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie is niet gewenst.