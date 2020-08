Vacature

Vacature: Timmerfabriek Waterland

productie medewerker Wij zijn op zoek naar een leuke collega om ons team te versterken. Wij vinden het vooral belangrijk om een goede aanvulling te hebben op ons team. Het maakt daarom niet uit of je jarenlange ervaring hebt of net klaar bent met je opleiding. Breng jij gezelligheid in het team en kan je om gaan met verantwoordelijkheden? Sta je open voor ontwikkeling? Dan hebben wij een ontzettend leuke baan voor jou!

Voor bedrijven en particulieren maken wij houten ramen, deuren en kozijnen en trappen. Dit kan standaard werk zijn maar we werken ook specialistisch voor bijvoorbeeld monumentale panden.

Welke rol zou jij hierin spelen?

Het opsluiten en afmonteren van het eindproduct. Het bedienen van houtbewerkingsmachines. (o.a. freesbank, Vandikte bank, vlakbank en zaagmachine). Het instellen en onderhouden van de aanwezige machines.

Wat wij graag willen dat onze nieuwe collega heeft:

• Machinale kennis

• Constructief inzicht en tekening kunnen lezen

• Bouwkundig onderlegd

• Zelfstandig werken

• Niet bang is om even een tandje bij te zetten als dit nodig is

Omdat het op onze werkplek belangrijk is om onderling te communiceren en instructies te lezen is beheersing van de Nederlandse taal een vereiste.

Heb je interesse in deze leuke baan??

Bel voor info naar: 06 21 44 20 62 of mail naar: erik@timmerfabriekwaterland.nl