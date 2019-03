Vacature

Vacature: Vishandel HTC de Boer

Voor onze winkel in Alkmaar zijn wij op zoek naar een enthousiaste:

MAN / VROUW

met ervaring voor 4 of 5 dagen

Daarnaast zijn wij voor onze winkel in Purmerend op zoek naar een JONGEDAME voor 1 of 2 dagen per week

HTC de Boer

Bel voor informatie: 06-51 32 63 91