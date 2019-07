Vacature

Vacature Volendammer Vishandel Kroon

Wij zijn op zoek naar een

ENTHOUSIASTE MEDEWERKER m/v

Voor 2-3 dagen (zaterdag vrij), het liefst met enige winkelervaring,

in een bloeiend bedrijf in het mooiste winkelcentrum van Amsterdam.

Wij zijn 7 dagen per week open dus als je wilt kun je altijd werken,

ook in de vakanties.

Wij bieden zéér goed loon, zekerheid,

je wordt om 07:30 uur opgehaald, je bent om 18:45 uur thuis

en werkt in een team met leuke collega’s.

Tevens zoeken wij ook een zaterdaghulp met winkelervaring.

(vertrek 07.00 - thuis 18.00 uur)

Interesse? Bel of app

Telefoon: 06-13 24 23 63 (Adrie Kroon)